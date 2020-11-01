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لطفي العماري: المشيشي انظف من قيس سعيد الذي أوصله الشعب للقصر على ظهر الدواب

Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 21:20 قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - افاد الإعلامي لطفي العماري في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام ، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أنظف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضح العماري في برنامج Star Time من تقديم أميمة العياري أن المشيشي تعرض لعدة اغراءات في إطار المناصب التي تقلدها واحتك بالأموال والمصالح واللوبيات التي تدير الصفقات وتبيع وتشتري ومع ذلك حافظ على نظافته، في حين أن قيس سعيد لم يجرب المغريات.

وتمنى العماري أن يحافظ قيس سعيد على رصيده من هذه النظافة لكنه أشار في المقابل إلى أن هذه النظافة لا تكفي وحدها للنهوض بالدولة والإقتصاد وتوفير مواطن الشغل للشباب الذي انتخبه لنظافة يده.


كما عاب العماري على قيس سعيد مقاطعته لوسائل الإعلام، مستنكرا تقديمه التهاني بالمولد النبوي الشريف عن طريق الفيسبوك.
وقال العماري " هل يعقل يهنينا بالمولد بتدوينة على الفيسبوك.. الشعب الي وصلك على ظهر الدواب للقصر تستخسر فيه طلة على التلفزة؟".




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 214229

Essoltan  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 10h 56m |           

Essoltan  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 10h 53m |           

Mohamedjerba  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 07h 47m |           
الشعب وصلو للقصر على ظهر الدواب تحية من العماري لثلالة ملاين اللي أنتخبو قيس سعيد

Fessi425  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 21h 39m |           
ولأن يعادي عاقلًا خيرٌ له مِن أن يكونَ له صديقٌ أَحْمَقُ
فاربَأْ بنفسِك أن تصادقَ أَحْمَقًا إنَّ الصَّديقَ على الصَّديقِ مصدِّقُ




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