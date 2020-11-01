لطفي العماري: بن علي اتصل بي قبل سنتين وطالبني بالاستمرار في الدفاع عن تونس

باب نات -

قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة انه حدثت اتصالات بينه وبين الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وأضاف لطفي العماري " حدث هذا الاتصال قبل سنتين حينما كنت في فرنسا و حيث طالبني بن علي بمواصلة العمل من اجل تونس وعدم الخضوع وذلك لإنقاذ البلاد".وتابع العماري " رغم اني معارضا لبعض تصرفات النظام السابق لكني لم أكن في عداء شخصي مع زين العابدين بن علي".ونفى لطفي العماري انه قام بالوشاية لصحفي في قناة تونس 7 سامي مصدق لانه انتقد النظام امام الاميركيين.ونفى العماري انه يكون تحصل على أملاك من قبل النظام السابق متابعا " هذه التهم توجع".