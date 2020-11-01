   Abdelhalim Hafed - كامل الأوصاف  

لطفي العماري: بن علي اتصل بي قبل سنتين وطالبني بالاستمرار في الدفاع عن تونس

Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 11:18 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة انه حدثت اتصالات بينه وبين الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأضاف لطفي العماري " حدث هذا الاتصال قبل سنتين حينما كنت في فرنسا و حيث طالبني بن علي بمواصلة العمل من اجل تونس وعدم الخضوع وذلك لإنقاذ البلاد".

وتابع العماري " رغم اني معارضا لبعض تصرفات النظام السابق لكني لم أكن في عداء شخصي مع زين العابدين بن علي".


ونفى لطفي العماري انه قام بالوشاية لصحفي في قناة تونس 7 سامي مصدق لانه انتقد النظام امام الاميركيين.
ونفى العماري انه يكون تحصل على أملاك من قبل النظام السابق متابعا " هذه التهم توجع".


Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 214190

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 08h 31m |           
غربان البين و الخراب لا تزال ناعقة ليس حبا في تونس و انما تنفيذا لتعليمات اسيادها بالداخل و الخارج ولولاهم لكان حال البلاد افضل بكثير ومع ذلك فهم لا يخجلون لان طينتهم وضاعة وصفاقة و رقاعة

Sayada  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 18h 33m |           
و كيف لا نصدقه و قد أكد لنا أن الإرهابيين يأتون عبر النفق يبدأ من غزة و ينتهي في القصرين التونسية و لو واصل فسيقول مؤكدا أنه أسرى و أعرج

Legitme  (Tunisia)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 18h 25m |           
SI IL N'EST PAS EMPLOYER AGENCE COMMUNICATION EXTERIEURE OU MEMBRE CONSEIL CONSEILLER OU MEMBRE ACTIF RCD

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 15h 04m |           
التاسعة التحقت باعلام العار على اسس صحيحة....وهذا يفسر الهيستيريا التي تمكنت بالجميع عند المبادرة بتحرير الاعلام

Fessi425  ()  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 12h 33m |           
ما هذا التافه لا ينطق إلا كفرا و نفاق و كذبا و يظن أن الناس يستمعون له و يقدرون كلامه , يا أبله يا صغير العقل و الفهم دعك من التفاهات و الترهات و العنجهيات

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 12h 27m |           
بن علي أفضى إلى ربه ولا يعلم ما مصيره إلا الله،
لكن هذك المخلوق العجيب فلا نستغرب منه حتى لو حدثنا بأنه قابل بن علي الأسبوع الماضي في مقهى في باريس

Humanoid  (Japan)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 12h 12m |           
بالله ما كلمكش المدة اللي فاتت وحكالكش على أجواء الآخرة والسخانة في جهنم قدّاش ؟
تبّا لك وله ولكل عميل قواد . قال "رغم أني معارضا لبعض تصرفات النظام السابق"
يا كذاب يا متاع الأنفاق
من وقتاش عارضت ماكذبك وما اقل حياك قداش ما تحشمش

Aziz75  (France)  |Dimanche 01 Novembre 2020 à 11h 30m |           
أتصل بي بن علي منذ 24 ساعة و أكد لي بأن لا تصدقوا هذا الكاذب الذي إسمه لطفي العماري.



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