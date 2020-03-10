العلوي يفتح النار علي سامية عبّو والغنوشي وعبير موسي ويحذّر التونسيين من الأذرع الإعلامية الفاسدة

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- عبّر الثلاثاء 10 مارس، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عن أسفه الشديد للحملة التي قال إنها تستهدف ائتلاف الكرامة.وفي كلمته خلال الجلسة العامة قال العلوي "أهنئ بعض النواب في المجلس في نجاح حملتهم في التحريض على نواب ائتلاف الكرامة واهنئ أذرع الاعلام المشبوهة المكلفة مع حفظ الاعتبار للإعلاميين الشرفاء الذين هم مصابيح للحقيقة".واعتبر العلوي أن هناك جريمة سياسية ضد ائتلاف الكرامة قال انها انطلقت من قبّة المجلس منذ أول يوم من خلال صمت الجميع أمام نعت كتلة ائتلاف الكرامة بالدواعش.وربط العلوي بين ما يحدث في البرلمان وبين الإرهاب وقال "الإرهاب منذ الثورة الي اليوم الإرهاب عبارة عن حزب له اجنداته وأهدافه وتقاطعاته مع كل المراحل السياسية".وتابع قائلا "لو تأملنا مختلف المحطات السياسية سنحدد المستفيد من الإرهاب هؤلاء الذين يقفزون في كل مرة الي البلاتوات ليستثمروا في الدم ولتصفية الخصوم السياسيين". وأضاف "اليوم اصبح لدينا نواب يستعملون الإرهاب كسلاح رخيص للضرب تحت الحزام لتصفية الخصوم ويرمون زملاءهم بالإرهاب والتكفير".وتحدث عن الاتهامات الموجهة لمحمد العفاس بالتكفير وقال "لم يعجبني كلام محمد العفاس ولا تصريحات نضال السعودي ولكنه كان من قبيل اللغو والحشو وليس التكفير".وهاجم في هذا السياق القيادي بحركة الشعب خالد الكريشي بسبب تصريح قال فيه ان مكان محمد العفاس في الشعانبي كما هاجم النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بسبب اتهامها لائتلاف الكرامة بتكفيرها وتكفير الياس الفخفاخ وخاطبها قائلا "انت لا تحترمين الا من لا يحترمك، اثبتي هذا أكثر من مرّة، تستهدفينا وقد رفعناك مقام فوق السماء".وهاجم أيضا من وصفهم النواب الصامتين واعتبرهم شركاء في الجريمة السياسية وقال " هم يعرفون ان العملية الإرهابية يقع التمهيد لها منذ اول يوم دخلنا للبرلمان عن طريق تعطيله (في إشارة لعبير موسي) وخلق أجواء مشحون والتوظيف الإعلامي.كما هاجم العلوي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وقال "أدين رئيس المجلس الذي خضع للابتزاز والهرسلة وقام يدين التكفير وكأنه أمر واقع في حين أنه لم يحدث".وخاطب العلوي التونسيين قائلا "لا تصدقوا الاذرع الإعلامية الفاسدة، رأيتم ما فعلوا بالمرزوقي، هتكوا عرضه سفهوا شرفه واليوم يخرجوا ليتبجّحوا بأنهم كذبوا على الشعب".وختم مداخلته بقول الله تعالي " لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ".