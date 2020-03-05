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رسالة شكر من رئيس جمهورية الصين الشعبية لرئيس مجلس النواب

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - استقبل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر يوم الخميس 05 مارس 2020 بقصر باردو , Wang Weinbin سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس.

ووفق بلاغ للبرلمان, تسلّم السفير رئيس مجلس نواب الشعب رسالة من شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أعرب فيها عن شكره لرئيس المجلس على تضامنه وتعاطفه مع الشعب الصيني بعد تفشي فيروس كورونا.


وأكّد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء حرص تونس على تقوية العلاقات الثنائية، وعبّر عن تضامن التونسيين مع الشعب الصيني بسبب هذا الفيروس ، مثمّنا الجهود المتواصلة لمحاربته ومعربا عن الامل في ان تكون الدولة الصينية على أحسن حال بفضل قدرتها على محاربة هذا الوباء.

كما عبّر رئيس المجلس عن رغبته في مزيد توطيد العلاقات وفتح مجالات ارحب للتعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. وأضاف أن البرلمان مستعد للعمل على ازالة العوائق المرتبطة بالإجراءات، داعيا الى رفع التعاون لا سيما في المجال التجاري عبر تعزيز مستوى التوريد الصيني من تونس وخاصة من زيت الزيتون. كما أبرز الرغبة في مواصلة اقبال السياح الصينيين على بلادنا، مشيرا من جهة اخرى الى تقوية مستويات التعاون الاجتماعية والثقافية ومعربا عن الامل في بعث جامعة صينية بتونس، ودعم تعليم اللغات والاستفادة من الحضارة الصينية.

وشدّد رئيس المجلس على الاهمية التي تكتسيها العلاقات البرلمانية مبرزا ضرورة تكثيف الزيارات وتبادل التجارب والخبرات . وأكد في ذات السياق الحاجة الى تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية.

من جهته وجّه سفير الصين تحيّات رئاسة البرلمان الصيني لرئيس المجلس. واشار الى الجهود المبذولة لمقاومة فيروس كورونا، والإجراءات الفعّالة المتخذة التي ساهمت في انخفاض نسبة الاصابات . واكّد ان هذه الازمة خلقت تضامنا دوليا ، مبرزا استعداد الصين لتعزيز التعاون مع تونس لمواجهة انتشار الأوبئة.
وأكّد من جهة أخرى حرص بلاده على تعزيز التبادل والتجاري والاقتصادي وتشجيع الشركات الصينية على استيراد السلع التونسية وبالخصوص المنتوجات الفلاحية على غرار القوارص وزيت الزيتون، مشيرا في ذات السياق الى انه سيتم رفع مستوى التنسيق لاستقبال وفود الشركات للتعرف على المنتجات التونسية. وأضاف ان الصين تحرص على تعزيز الاستثمار والتعاون في المجال السياحي الذي شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة.

  
  
  

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