   Warda - فين أيامك  

برهان بسيس: ''الغنوشي ذئب سياسي والنهضة لن تزعزعها سوى ريح لا تبقي ولا تذر''

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
قراءة: 0 د, 32 ث

باب نات - وصف الناشط الاعلامي برهان بسيس رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بانه ذئب سياسي.
واضاف برهان بسيس في برنامج RendezVous9 على قناة التاسعة " رغم انسحاب القيادي عبد الحميد الجلاصي من النهضة لكن الحركة ستظل قوية ولن تزعزها الا ريح صرصر عاتية لا تبقي ولا تذر".
وتابع بسيس " تعلموا من درس الاخوان في مصر حاربهم عبد النلصر وعادوا في عهد السادات وحاربهم مبارك وعادوا في الربيع العربي واليوم يحاربهم عبد الفتاح السبسي ولن ينتهوا لانهم تعبيرة فوق سياسية ولانهم عقائديين".
وتابع برهان بسيس " النهضة تعبيرة عن البيئة البنيوية تعتمد على المساجد والعقائد الدينية".



  
  
  

rtt-b35711e81115f5f6b7c74680cadec917-2020-03-05 21:36:17






0 de 0 commentaires pour l'article 199257



En continu

الخميس 05 مارس 2020 | 10 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:46 18:20 15:46 12:38 06:44 05:18
15°
 15° % 82 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
15°-1420°-1013°-915°-818°-8
  • Avoirs en devises
    19170,5

  • (5 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,17561 DT        1$ =2,85625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mars)   1121,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583445610|199257 3869|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires