برهان بسيس: ''الغنوشي ذئب سياسي والنهضة لن تزعزعها سوى ريح لا تبقي ولا تذر''

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - وصف الناشط الاعلامي برهان بسيس رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بانه ذئب سياسي.
واضاف برهان بسيس في برنامج RendezVous9 على قناة التاسعة " رغم انسحاب القيادي عبد الحميد الجلاصي من النهضة لكن الحركة ستظل قوية ولن تزعزها الا ريح صرصر عاتية لا تبقي ولا تذر".
وتابع بسيس " تعلموا من درس الاخوان في مصر حاربهم عبد النلصر وعادوا في عهد السادات وحاربهم مبارك وعادوا في الربيع العربي واليوم يحاربهم عبد الفتاح السبسي ولن ينتهوا لانهم تعبيرة فوق سياسية ولانهم عقائديين".
وتابع برهان بسيس " النهضة تعبيرة عن البيئة البنيوية تعتمد على المساجد والعقائد الدينية".
باب نات - وصف الناشط الاعلامي برهان بسيس رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بانه ذئب سياسي.
واضاف برهان بسيس في برنامج RendezVous9 على قناة التاسعة " رغم انسحاب القيادي عبد الحميد الجلاصي من النهضة لكن الحركة ستظل قوية ولن تزعزها الا ريح صرصر عاتية لا تبقي ولا تذر".
وتابع بسيس " تعلموا من درس الاخوان في مصر حاربهم عبد النلصر وعادوا في عهد السادات وحاربهم مبارك وعادوا في الربيع العربي واليوم يحاربهم عبد الفتاح السبسي ولن ينتهوا لانهم تعبيرة فوق سياسية ولانهم عقائديين".
وتابع برهان بسيس " النهضة تعبيرة عن البيئة البنيوية تعتمد على المساجد والعقائد الدينية".
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Par:sarih (Tunisia )
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