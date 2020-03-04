   Med Abdelwahab - بفكر فلي ناسيني  

نسرين العماري: عبير موسي أمرت أعضاء كتلتها بعدم مصافحة من صوّتوا للحكومة

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - عبّرت الثلاثاء 3 مارس، النائبة في البرلمان عن كتلة الإصلاح الوطني عن استنكارها للفوضى التي شهدها مجلس النواب على اثر المشاحنات بين نواب ائتلاف الكرامة ورئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي.

وأشارت الي أن ما يحصل في الجلسات العامة أمام عدسات الكاميرا لا يحصل في اجتماعات اللجان موضّحة أنه لو كانت الجلسات غير منقولة على القناة الوطنية لما حصلت تلك المعارك.


وقالت إن بعض النواب في حملة انتخابية متواصلة وخصت بالذكر النائبة عبير موسي التي قالت إنها تريد دائما لعب دور الضحية ثم دور البطولة.

وندّدت نسرين العماري بما اعتبرته انحدارا لأخلاق العمل السياسي مشيرة إلى أن الأمر وصل برئيسة كتلة في إشارة لعبير موسي بإعطاء أوامر لأعضاء كتلتها بعدم مصافحة النواب الذين صوتوا للحكومة.

  
  
  

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