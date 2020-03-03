نور الدين الريّ يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية

Mardi 03 Mars 2020



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باب نات

- استقبل وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020 بمقر الوزارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية Clarke Cooper.وتطرق اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث جدد وزير الشؤون الخارجية التـأكيد على تميز علاقات الصداقة والتعاون التونسية-الأمريكية منوها بمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات.وأثنى نور الدين الريّ على الدعم الذي ما فتئت تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لبلادنا لمواجهة التحدیات الاقتصادیة والتنمویة والأمنیة، وعلى الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين، مذكرا بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الأمريكية التي انعقدت في تونس يوم 07 فيفري 2020.وأكد الوزير على أهمية مواصلة إثراء أطر التعاون المتميزة بين البلدين، لاسيما في المسائل ذات الأولوية لتونس على غرار التعاون العسكري وتأمين الحدود والتنمية في الجهات الداخلية وتوفير مواطن شغل للشباب من أصحاب الشهائد العليا، إضافة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة على غرار تكنولوجيات المعلومات.من جهته، أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده للخطوات الهامة التي قطعتها تونس في مجال الانتقال السياسي وإرساء دولة القانون، مؤكدا التزام الولايات المتحدة مواصلة مساعدة تونس على تركيز دعائم مؤسساتها الديمقراطية ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تعترضها.كما تناول اللقاء عددا من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة استئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار ودفع الجهود في اتجاه إيجاد حل ليبي ليبي يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع الدائر في هذا البلد. وأبدى الجانبان حرصهما على دعم مبادئ السلم والأمن الدوليين وأعربا في هذا المجال عن عزمهما مواصلة التنسيق والتعاون في مجلس الأمن الدولي في إطار عضوية بلادنا غير الدائمة في المجلس للفترة 2020_2021.يذكر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية Clarke Cooper يؤدي زيارة إلى بلادنا من 02 إلى 04 مارس 2020 تندرج في إطار جولة بمنطقة المغرب العربي.