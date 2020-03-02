إدراج عتبة ب5 % في الانتخابات... عدد من الأحزاب ترفض المقترح

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

نحن المنظّمات الوطنيّة والجمعيات والأحزاب والشّخصيات المستقلّة المجتمعون بمقرّ ائتلاف صمود اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 وبعد اطّلاعنا على مقترح القانون الأساسي الذي وقع إحالته إلى الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وحيث ينصّ التّنقيح المقترح على إدراج عتبة بـ 5 في الانتخابات التّشريعيّة. نعلن:





1/ رفضنا المبدئي لمقترح التّنقيح المقتصر على نقطة واحدة بإعتبار أنه جاء في إطار المناورة السياسيّة وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة والمحافظة على المسار الدّيمقراطي وضمان التّداول السّلمي على السّلطة.



2/ تأكيدنا على ضرورة فتح حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليّات المجتمع المدني والسّياسي والخبراء من أجل إصلاح عميق للمنظومة الانتخابيّة بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ قانون ينظّم مؤسّسات سبر الآراء في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافيّة الانتخابات وتمكّن من الحدّ من التّشتّت داخل المجلس دون خلق عوائق لتمثيل الأحزاب السياسيّة على اختلاف أحجامها .



الإمضاءات:



المجتمع المدني



عن الاتحاد العام التونسي للشغل : سمير الشفي

عن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية : راضية الجربي

عن نقابة الصحفيين : ناجي البغوري

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان : جمال مسلّم

عن ائتلاف صمود : حسام الحامي

عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان: ياسين اليونسي

اتحاد المعطلين عن العمل : شريف خرايفي

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان : حسام شيخ روحو

عن رابطة الناخبات التونسيات : تراكي الشابي

عن ائتلاف ملتزمون: زهير البازي

عن اتحاد المستقلين : نبيل بن عزوز

عن جمعية أحباء المسرح وفنون العرض فتحي الشنوفي



الأحزاب



عن حركة الشعب: زهير المغزاوي

عن آفاق تونس : هيثم براهم

عن حزب التيار الشعبي: زهير حمدي

عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: فوزي الشرفي

عن حزب العمال : جيلاني الهمامي

عن حزب الطليعة العربي الديمقراطي: احمد الصديق



الشخصيات المستقلة والنواب



الصادق بلعيد

يوسف الصديق

رفيق الشلي

أمين محفوظ

منجي الرحوي

هيثم براهم

منى كريم

سلسبيل قليبي

سامي بن سلامة

محمد شريف الفرجاني

محمد الخنيسي

سهير بالحسن

فتحي بالحاج يحيى

- أعلنت عدد من المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشّخصيات المستقلّة رفضها المبدئي لمقترح التّنقيح المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء المقتصر على نقطة واحدة وهي عتبة ب5 % للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة ... بإعتبار أنه جاء في إطار المناورة السياسيّة وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة والمحافظة على المسار الدّيمقراطي وضمان التّداول السّلمي على السّلطة.كما أكدت على ضرورة فتح حوار وطني تشاركي تنخرط فيه كل فعاليّات المجتمع المدني والسّياسي والخبراء من أجل إصلاح عميق للمنظومة الانتخابيّة بما في ذلك تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ قانون ينظّم مؤسّسات سبر الآراء في إطار مقاربة شاملة تضمن نزاهة وشفافيّة الانتخابات وتمكّن من الحدّ من التّشتّت داخل المجلس دون خلق عوائق لتمثيل الأحزاب السياسيّة على اختلاف أحجامها .