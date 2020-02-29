وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردني والبحريني وممثل وزير الداخلية العراقي

Samedi 29 Février 2020
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باب نات - بمناسبة إنعقاد الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم 1 مارس 2020 بتونس إستقبل يوم الجمعة 28 فيفري 2020 وزير الداخلية هشام المشيشي كل من سلامة حماد السحيم وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية و الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية بجمهورية العراق.
كما استقبل وزير الداخلية في وقت لاحق الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين.
باب نات - بمناسبة إنعقاد الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم 1 مارس 2020 بتونس إستقبل يوم الجمعة 28 فيفري 2020 وزير الداخلية هشام المشيشي كل من سلامة حماد السحيم وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية و الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية بجمهورية العراق.
كما استقبل وزير الداخلية في وقت لاحق الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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