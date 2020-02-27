Radio Babnet Tunisie  Om Kalthoum - فكروني   

عياض اللومي: قيس سعيّد لم يقصينا بل أقصانا الياس الفخفاخ لأننا أقوى منه ... سياسيّا

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - نفى القيادي في حركة قلب تونس عياض اللومي الخميس 27 فيفري أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد وراء اقصاء حزبه من المشاركة في حكومة الفخفاخ.
وقال عياض اللومي في حوار على اذاعة IFM : من أقصى قلب تونس هو الياس الفخفاخ وليس رئيس الجمهورية"، مضيفا " الفخفاخ أقصانا لأننا أقوى منه سياسيا".
وتابع عياض اللومي " نحن الأن أكبر كتلة في المعارضة وسنتحمل مسؤوليتانا".



  
  
  

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