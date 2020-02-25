حجز 4,6 كغ من مخدر القنب الهندي داخل كرسي متحرك بمطار تونس قرطاج

Mardi 25 Février 2020



قراءة: 0 د, 22 ث





باب نات

- تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج المتكون من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لشرطة الحدود و الديوانة من إحباط محاولة تهريب 800 كبسولة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 4635 غرام تم ضبطها مخفية بإحكام داخل كرسي متحرك تابع لمسافر تونسي من ذوي الاحتياجات الخصوصية قادم من مطار الدار البيضاء.تم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.