Radio Babnet Tunisie  Chikh El 3ifrit - مغيار   

حجز 4,6 كغ من مخدر القنب الهندي داخل كرسي متحرك بمطار تونس قرطاج

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 22 ث

باب نات - تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج المتكون من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لشرطة الحدود و الديوانة من إحباط محاولة تهريب 800 كبسولة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 4635 غرام تم ضبطها مخفية بإحكام داخل كرسي متحرك تابع لمسافر تونسي من ذوي الاحتياجات الخصوصية قادم من مطار الدار البيضاء.

تم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.



  
  
  

rtt-37dc7256544346be105f8946cd3b8247-2020-02-25 12:46:34






0 de 0 commentaires pour l'article 198627



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الثلاثاء 25 فيفري 2020 | 1 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:56 05:30
17°
 17° % 55 :الرطــوبة
تونــس 10°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1019°-1116°-820°-724°-9
  • Avoirs en devises
    19520,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,11508 DT        1$ =2,88635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   343,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582652310|198627 2115|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires