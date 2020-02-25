حجز 4,6 كغ من مخدر القنب الهندي داخل كرسي متحرك بمطار تونس قرطاج

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج المتكون من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لشرطة الحدود و الديوانة من إحباط محاولة تهريب 800 كبسولة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 4635 غرام تم ضبطها مخفية بإحكام داخل كرسي متحرك تابع لمسافر تونسي من ذوي الاحتياجات الخصوصية قادم من مطار الدار البيضاء.
تم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
باب نات - تمكن الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج المتكون من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لشرطة الحدود و الديوانة من إحباط محاولة تهريب 800 كبسولة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 4635 غرام تم ضبطها مخفية بإحكام داخل كرسي متحرك تابع لمسافر تونسي من ذوي الاحتياجات الخصوصية قادم من مطار الدار البيضاء.
تم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
En continu
- 16:01 مقامة نيل الثقة
- 10:00 بشرى رئيس الجمهورية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:41
|12:39
|06:56
|05:30
|
17°
|17°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-10
|19°-11
|16°-8
|20°-7
|24°-9
Follow @babnet_Tunisie
(107 715) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 373) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 543) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 151) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 525) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 498) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 758) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 509) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 232) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 47 988) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 259) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 964) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 760) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 750) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 490) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 114) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 084) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 36 709) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 34 586) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 036) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
Par:essoltan (France )
Sur: روني الطرابلسي يعلن عدم تسجيل أي سرقة في مطار قرطاج منذ تكليف شركة بالتصرّف في الأمتعة