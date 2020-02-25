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صورة اليوم: كل الممضين على الوثيقة التعاقدية تم تقديمهم بعبارة ''السيّد'' الاّ نور الدين البحيري

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - تم الإثنين 24 فيفري، الامضاء على الوثيقة التعاقدية من طرف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ والأطراف المكونة للحزام السياسي لحكومته.

وقد أثارت النسخة التي تم تداولها للوثيقة التعاقدية جدلا واسعا في صفوف أنصار حركة النهضة والمنتمين اليها بسبب تقديم أسماء الشخصيات التي أمضت على الوثيقة بعبارة السيّد ما عدى رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري.


واعتبر أنصار النهضة أن ما حصل أمر مقصود ومتعمد وعلق عضو مجلس شورى الحركة العربي القاسمي بالقول ""يحسب في روحو زبِيبْ وهو حُصْرُمْ" ... مثال عامي يقولوه وقت واحد ينفخ روحو ويحط روحو في مقام أكثر منّو". وتابع قائلا "لسان حال هذه الوثيقة الرّسمية الّتي يستفتح بها الفخفاخ عهده .... "من مرقتو باين عشاه".
من جانبه قال البحيري أنه لم ينتبه لهذه الجزئية في البداية مشيرا الي أن فريق عمل الياس الفخفاخ اتصل به واعتذر منه على السهو".








  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 198607

Devil  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 09h 51m |           
Et que contient cette fameuse "wathi9a"?

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 25 Février 2020 à 09h 43m |           
ça devrait être une erreur , mais attention, il faut les éviter !!!
Ce n'est pas sérieux de la part qui a présenté cette feuille !!!
Document très important auquel l'erreur est non admise et non tolérable !

Cartaginois2011  ()  |Mardi 25 Février 2020 à 08h 55m |           
معرفة من وراء هذا من فريق الفخفاخ أمر مهم جدّا...لانه قد يكون يعمل مع أطراف مجهولة لبث البلبلة...معرفة المسؤول عن هذا اكيد

Sayada  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 08h 43m |           
أنظر إلى الصفحة الرسمية لالياس فخفاخ سوف تقرأ كلمة السيد نور الدين البحيري الظلم محرم و لو كان عدوك



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