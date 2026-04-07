انعقاد قمة تونس الرقمية يومي 22 و23 أفريل 2026 لبحث التحديات وفهم التحولات الرقمية الكبرى

Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 13:36
      
تستعد العاصمة تونس لاحتضان الدورة العاشرة لقمة تونس الرقمية، وذلك يومي 22 و23 أفريل 2026، تحت شعار تعزيز القيمة وخلق فرص التواصل والابتكار في المنظومة الرقمية.

وتأتي هذه الدورة في سياق مفصلي يشهد تحولات تكنولوجية متسارعة، حيث تهدف الدورة العاشرة من قمة تونس الرقمية إلى أن تكون منصة متكاملة لتبادل المحتوى والتشبيك وتفعيل المبادرات لفائدة الفاعلين في القطاع الرقمي.


ووفق المنظمين يتضمن برنامج القمة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الكبرى، من أبرزها حلقات نقاش ومداخلات مخصصة لتحليل وفهم التحولات الرقمية الكبرى التي يشهدها العالم وتأثيرها على السوق المحلية والمسابقة العالمية للشركات الناشئة باستضافة النهائي الإقليمي لهذه المسابقة، مما يسلط الضوء على الابتكار الريادي التونسي ويمنحه اشعاعا دوليا.


كما يحتوي البرنامج على هاكاتون الذكاء الاصطناعي وهو مسابقة تهدف إلى الكشف عن المواهب الإبداعية في نقاط التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والتسويق والابتكار علاوة على برمجة لقاءات ثنائية من خلال تنظيم اجتماعات عمل مباشرة لربط الفاعلين الاقتصاديين وتسهيل إبرام شراكات استراتيجية.

وتسعى القمة في نسختها العاشرة إلى تجاوز مفهوم الحدث الظرفي لتصبح منصة استراتيجية لخدمة الاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز الروابط بين الشركات الناشئة والمستثمرين وصناع القرار.

وقد دعت الجهات المنظمة المهتمين والفاعلين في القطاع إلى التسجيل للحصول على شارات الدخول المجانية عبر الموقع الرسمي للتظاهرة، لمواكبة هذا الحدث الذي يجمع بين التكنولوجيا والأعمال على مدى يومين.
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

