مالك الجزيري يواجه اليوم المصنف الأول عالميا في رياضة التنس نوفاك جوكوفيتش

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- يواجه اليوم الاثنين 24 فيفري، على الساعة الرابعة مساء، لاعب التنس مالك الجزيري المصنف 259 عالميا، صاحب المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للتنس نوفاك جوكوفيتش وذلك في إطار فعاليات بطولة دبي المفتوحة للتنس.يذكر أن اللجنة المنظمة للدورة منحت لمالك الجزيري بطاقة دعوة لدخول الجدول الرئيسي للقرعة التي وضعته مع جوكوفيتش رغم أن تصنيفه لا يسمح له بذلك وكان الجزيري خلال القرعة أصيب بنوبة ضحك بعد أن وضعته في مواجهة جوكوفيتش.يشار إلى أن الجزيري سبق له أن احتل في بداية سنة 2019 المركز 42 عالميا لكنه تراجع بشكل كبير في الأشهر الماضية.