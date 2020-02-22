Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

أمير قطر يبدأ جولة عربية الأحد تشمل الأردن وتونس والجزائر

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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الأناضول - يبدأ أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، جولة عربية تشمل الأردن وتونس والجزائر، في أول نشاطاته الخارجية خلال 2020.

وسيبحث أمير قطر، خلال الجولة، "سبل دعم وتعزيز العلاقات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).


ويستهل أمير قطر الجولة بزيارة للأردن تستمر يوما واحدا.

وتتناول المباحثات بين قادة البلدين "سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى التطورات في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد تبادل عودة السفراء بين البلدين، منتصف العام الماضي، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

يذكر أن آخر زيارة أجراها أمير قطر إلى الأردن كانت في 30 مارس/آذار 2014، ضمن أول جولة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، منتصف 2013.

تونس أفادت من جانبها بأن أمير قطر سيزورها الإثنين والثلاثاء لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفق بيان رئاسي.

وستكون زيارة أمير قطر إلى تونس الأولى في أعقاب انتخاب قيس سعيّد رئيساً للبلاد أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويختتم أمير قطر جولته بزيارة للجزائر، الثلاثاء، والتي تأتي "بدعوة من رئيس البلاد عبد العزيز تبون" في إطار "توطيد العلاقات"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

  
  
  

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6 de 6 commentaires pour l'article 198472

Ahmed01  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 18h 27m |           
يقول قيس سعيّد إن التطبيع خيانة عظمى فما موقفه من الدول المُطبّعة للكيان وذات العلاقة المتميّزة معة
كدول الخليج ومنها دولة قطر ، وإن كان البعض في هذا الموقع انتقائيّ جدا عندما يُطرق هذا الموضوع

Karimyousef  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 14h 17m |           
Il faudrait rappeler une chose une grande partie de l'élite arabe doit son enrechissement aux pays du Golfe.
Regardez la jabha, on ne les entend pas sur la condition de la femme et les droits de l'homme en Arabie Saoudite...
Par ailleurs,la Tunisie doit rester l'ami de tous et essayer toujours de rapprocher les points de vue.

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 12h 06m |           
مرحبا بأخ الاسلام و العروبة والشهامة والوفاء والمبائد القيمة والرفيعة والأخلاق الحميدة
نحن نحبه و أهل قطر في الله. رغم أنف الملحدين والمخربين والعملاء والخونة و أعداء الدولة والامة والدين
قدمت أهلا و حللت سهلا

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 22 Février 2020 à 12h 04m |           
@ Sassi Chaouali
أكيد أعداء الثورة هم أعداء كل من وقف مع تونس بعد الثورة تتقلب وجوههم كلما سمعوا بقطر أو تركيا، الله يهدي

Ahmed01  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 11h 23m |           
مرحبا بالأمير ...ومرحى لمُنتسبيه من النهضة والائتلاف
ولكن لا لسياسة المحاور في تونس : سياسية خارجية ثابتة منذ الاسقللال
تونس لا تعادي أحدا ولا تتحالف مع أيّ أحد ضد أي أحد
وسيفشل الذين يحاولون الزج بنا في سياسة الأحلاف

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 22 Février 2020 à 09h 31m |           
الوحيد من العرب الذين وقفوا بجانب تونس منذ الثورة شكرا لك يا قيس ورسالة الى محور الشر.



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