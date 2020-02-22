أمير قطر يبدأ جولة عربية الأحد تشمل الأردن وتونس والجزائر

Samedi 22 Février 2020



قراءة: 1 د, 10 ث





الأناضول -

يبدأ أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، جولة عربية تشمل الأردن وتونس والجزائر، في أول نشاطاته الخارجية خلال 2020.وسيبحث أمير قطر، خلال الجولة، "سبل دعم وتعزيز العلاقات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).ويستهل أمير قطر الجولة بزيارة للأردن تستمر يوما واحدا.وتتناول المباحثات بين قادة البلدين "سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى التطورات في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد تبادل عودة السفراء بين البلدين، منتصف العام الماضي، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.يذكر أن آخر زيارة أجراها أمير قطر إلى الأردن كانت في 30 مارس/آذار 2014، ضمن أول جولة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، منتصف 2013.تونس أفادت من جانبها بأن أمير قطر سيزورها الإثنين والثلاثاء لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفق بيان رئاسي.وستكون زيارة أمير قطر إلى تونس الأولى في أعقاب انتخاب قيس سعيّد رئيساً للبلاد أكتوبر/تشرين الأول 2019.ويختتم أمير قطر جولته بزيارة للجزائر، الثلاثاء، والتي تأتي "بدعوة من رئيس البلاد عبد العزيز تبون" في إطار "توطيد العلاقات"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.