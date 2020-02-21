تكريم الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز بن عبد الله

Vendredi 21 Février 2020



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باب نات

- استقبل هذا الأسبوع لطفي القلمامي الناطق الرسمي السابق باسم جمعية قدماء النادي الافريقي بمكتبه بالعاصمة الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز بن عبد الله .وتم خلال حفل الاستقبال تكريم احد رؤساء الاندية التونسية الذي ساهم في وضع قواعد الاحتراف في الرابطة المحترفة الأولى وهو عبد العزيز بن عبد الله من طرف الوجه الرياضي المعروف لطفي القلمامي الذي خدم الوطن والرياضة باخلاص وكان مرفوقا بزهير العيادي صاحب المسيرة الزاخرة بالانجازات ونكران الذات وعشق النادي الصفاقسي وعاصمة الجنوب والوطن بصفة عامة..واشاد الرجلان بقيمة وخبرة ومسيرة عميد الرؤساء السابقين عبد العزيز بن عبد وتضحياته من اجل تطوير كرة القدم التونسية وحاجة المسيرين الحاليين للاستفادة من خبرته و تجربته.