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الفنان صلاح مصباح يدخل القفص الذهبي

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - عقد الفنان صلاح مصباح قرانه الاحد وذلك بحضور عدد من الفنانين والمشاهير اضافة الى عائلة العروسين.
وظهر الفنان صلاح مصباح في غاية السعادة الى جانب العروسة يتقبل التهاني من عدد من المدعوين.




  
  
     
  

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