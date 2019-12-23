الرّئيس قيس سعيّد يدخل على الخط ويعقد اجتماعا عاجلا مع الجملي والغنوشي والشاهد وعبو والمغزاوي

Lundi 23 Decembre 2019



باب نات

- وجّه الاثنين 23 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيّد الدعوة لاجتماع عاجل لكل من رئيس الحكومة المكلف وزعماء النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس، راشد الغنوشي، محمّد عبّو، زهير المغزاوي ويوسف الشاهد.ويأتي هذا اللقاء المنتظر مساء الاثنين بعد وصول مشاورات تشكيل الحكومة لطريق مسدود خاصة بعد تراجع التيار وحركة الشعب عن المشاركة في الحكومة لأسباب اعتبرتها حركة النهضة غير مبرّرة.واعتبرت حركة النهضة ان مسار تشكيل الحكومة لم يفشل بل أن ما حصل حسب القيادي بالحركة عماد الحمامي هو إضاعة للوقت يتحمل مسؤوليتها التيار وحركة الشعب.وشدّد الحمامي في ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة على أن الحركة تتحمل مسؤوليتها في تشكيل الحكومة مضيفا أن أبواب النهضة مفتوحة لكل القوى الوطنية الراغبة في تحمّل المسؤولية.من ناحية أخرى أعلنت إدارة الإعلام التابعة لرئيس الحكومة المكلف أن الحبيب الجملي سيعقد ندوة صحفية في ساعة متأخرة من مساء اليوم أو غدا لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.