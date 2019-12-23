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الرّئيس قيس سعيّد يدخل على الخط ويعقد اجتماعا عاجلا مع الجملي والغنوشي والشاهد وعبو والمغزاوي

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - وجّه الاثنين 23 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيّد الدعوة لاجتماع عاجل لكل من رئيس الحكومة المكلف وزعماء النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس، راشد الغنوشي، محمّد عبّو، زهير المغزاوي ويوسف الشاهد.

ويأتي هذا اللقاء المنتظر مساء الاثنين بعد وصول مشاورات تشكيل الحكومة لطريق مسدود خاصة بعد تراجع التيار وحركة الشعب عن المشاركة في الحكومة لأسباب اعتبرتها حركة النهضة غير مبرّرة.


واعتبرت حركة النهضة ان مسار تشكيل الحكومة لم يفشل بل أن ما حصل حسب القيادي بالحركة عماد الحمامي هو إضاعة للوقت يتحمل مسؤوليتها التيار وحركة الشعب.

وشدّد الحمامي في ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة على أن الحركة تتحمل مسؤوليتها في تشكيل الحكومة مضيفا أن أبواب النهضة مفتوحة لكل القوى الوطنية الراغبة في تحمّل المسؤولية.

من ناحية أخرى أعلنت إدارة الإعلام التابعة لرئيس الحكومة المكلف أن الحبيب الجملي سيعقد ندوة صحفية في ساعة متأخرة من مساء اليوم أو غدا لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194870

Karimyousef  (France)  |Lundi 23 Decembre 2019 à 16h 36m |           
ارجو من رئيس الدولة ان يجد حلا جذريا لهذه الوضعية و التي تتمثل في تعديل القانون الانتخابي و حل البرمان والدعوة الى إجراء انتخابات سابقة لاوانها في اقرب pansementالاجال.ما عدى ذلك فهو شبيه بوضع
على جرح متعفن

Belfahem  ()  |Lundi 23 Decembre 2019 à 16h 27m |           
شكرا لكم يا سيادة الرئيس على هذا المسعى وفي وقت صعب يستحق وقوف سيادتكم لتجاوز العراقيل في تشكيل الحكومة --نأمل ان يكون أمل في ذلك وان تعذر كذلك نامل أن تحل البرلمان والدعوة الى أنتخابات تشريعة ليقول الشعب كلمته--



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