حقيقة الموت المستراب لطالبة الطب التي وجدت ميتة في صفاقس

Lundi 23 Decembre 2019



باب نات

- افادن مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس انه وبتاريخ اليوم الاحد 22 ديسمبر 2019 تم اعلام وكيل الجمهورية بالعثور على جثة فتاة ميتة في منزل بحي الانس بصفاقس وبتحول قاضي التحقيق على عين المكان تبين ان الجثة لفتاة طالبة في السنة الرابعة طب ووجدت ورأسها داخل كيس بلاستيكي مرتبط بقارورة غاز عبر أنبوب .ووفق موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس فان الفتاة انتقلت الى منزل صديقتها للمراجعة منذ عشية يوم الخميس علما وانها اصيلة سيدي بوزيد وتعالج من مرض نفسي ولكن يبدو انها كانت تحضر لعملية انتحار متطورة حيث استعملت قارورة غاز التي تستعمل لشحن المكيفات وربطت به انبوبا مباشرة بفمها باستعمال شريط لاصق ثم وضعت راسها في كيس بلاستيكي واحكمت غلقه .. وقبل ذلك اغلقت هاتفها المحمول وتركت رسالة الى صديقتها في ما معناه ان لم اتصل بك تفقديني ..ونظرا لغيابها الغامض حاول شقيقها في مرة اولى العثور عليها واتصل بصديقتها التي اعلمته انها في منزلها ولكنه طرق الباب دون جدوى ومن الغد اصطحب والدها صديقتها وفتحا المنزل ليعثرا عليها جثّة هامدة ...