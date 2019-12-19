Radio Babnet Tunisie On Air: Ragheb Alama - Ichtaatelak Ana  

هشام المؤدب: التلفزة الوطنية تشارك في مؤامرة حفتر بترديد عبارة الجيش الوطني

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - قال العميد هشام المؤدب ان التلفزة الوطنية تشارك في المؤامرة التي يقودها المشير خلفية حفتر في ليبيا وذلك بإطلاق عبارة الجيش الوطني على قواته.
واضاف هشام المؤدب "اليوم يتم تداول الملف الليبي للتغطية على موضوع بنقردان والغريب في الامر ان برهان بسيس يتحدث في قناة خاصة عن ساعة الصفر".
وتابع هشام المؤدب " استغرب الحديث عن القوات التركية وتجاهل تواجد مرتزقة من روسيا في شركة "فاغنار" وهي التي تقود الهجوم".
وتابع هشام المؤدب " صراع داخلي ودولي في ليبيا نتدخل فيه نحن التونسيون دون داعي".


  
  
     
  

rtt-3a9042c73cc61230a77e846d4576100c-2019-12-19 09:41:19






0 de 0 commentaires pour l'article 194632



image polls
En continu

الخميس 19 ديسمبر 2019 | 22 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:48 12:23 07:27 05:54
13°
 15° % 87 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
15°-1220°-1121°-1518°-1418°-14
  • Avoirs en devises
    18876,7

  • (18 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,16643 DT        1$ =2,84269 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 dec)   1027,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576748148|194632 2393|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires