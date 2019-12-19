هشام المؤدب: التلفزة الوطنية تشارك في مؤامرة حفتر بترديد عبارة الجيش الوطني

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- قال العميد هشام المؤدب ان التلفزة الوطنية تشارك في المؤامرة التي يقودها المشير خلفية حفتر في ليبيا وذلك بإطلاق عبارة الجيش الوطني على قواته.واضاف هشام المؤدب "اليوم يتم تداول الملف الليبي للتغطية على موضوع بنقردان والغريب في الامر ان برهان بسيس يتحدث في قناة خاصة عن ساعة الصفر".وتابع هشام المؤدب " استغرب الحديث عن القوات التركية وتجاهل تواجد مرتزقة من روسيا في شركة "فاغنار" وهي التي تقود الهجوم".وتابع هشام المؤدب " صراع داخلي ودولي في ليبيا نتدخل فيه نحن التونسيون دون داعي".