جوهر بن مبارك: نضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة والحسم خلال الساعات المقبلة

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- قال أستاذ القانون الدستوري واحد الوسطاء في تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل ان المفاوضات بخصوص تشكيل الحكومة على وشك الانتهاء مشيرا " الى قرب الاتفاق حول صيغ محددة".واضاف جوهر بن مبارك " خلال الساعات المقبلة او على الاكثر اليومين المقبلين ستتشكل الحكومة بقيادة الحبيب الجملي".وطمان جوهر بن مبارك المواطنين قائلا " نضع اللمسات الاخيرة على تشكيل الحكومة وكل الاصوات التي تدعي وجود مازق غير دقيقة مشيرا بان الامور ايجابية حاليا".