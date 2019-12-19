جوهر بن مبارك: نضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة والحسم خلال الساعات المقبلة

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - قال أستاذ القانون الدستوري واحد الوسطاء في تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل ان المفاوضات بخصوص تشكيل الحكومة على وشك الانتهاء مشيرا " الى قرب الاتفاق حول صيغ محددة".
واضاف جوهر بن مبارك " خلال الساعات المقبلة او على الاكثر اليومين المقبلين ستتشكل الحكومة بقيادة الحبيب الجملي".
وطمان جوهر بن مبارك المواطنين قائلا " نضع اللمسات الاخيرة على تشكيل الحكومة وكل الاصوات التي تدعي وجود مازق غير دقيقة مشيرا بان الامور ايجابية حاليا".
واضاف جوهر بن مبارك " خلال الساعات المقبلة او على الاكثر اليومين المقبلين ستتشكل الحكومة بقيادة الحبيب الجملي".
وطمان جوهر بن مبارك المواطنين قائلا " نضع اللمسات الاخيرة على تشكيل الحكومة وكل الاصوات التي تدعي وجود مازق غير دقيقة مشيرا بان الامور ايجابية حاليا".
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Par:Nouri (Switzerland )
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