Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - هاجم الأربعاء 18 ديسمبر، الداعية السلفي والعضو السابق بحركة النهضة خميس الماجري حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي ووصفهم بالكذّابين.
وفي حوار لإذاعة أي اف أم قال الماجري متحدثا عن الغنوشي "هذا راشد مسيلمة الكذّاب جاب لتوس دين جديد ثم تراجع عن الدين الذي كان يدعو إليه".
وفي حوار لإذاعة أي اف أم قال الماجري متحدثا عن الغنوشي "هذا راشد مسيلمة الكذّاب جاب لتوس دين جديد ثم تراجع عن الدين الذي كان يدعو إليه".
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Par:mongi (Tunisia )
Sur: خميس الماجري: راشد الغنوشي مسيلمة الكذاب جاب لتونس دين جديد