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خميس الماجري: راشد الغنوشي مسيلمة الكذاب جاب لتونس دين جديد

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - هاجم الأربعاء 18 ديسمبر، الداعية السلفي والعضو السابق بحركة النهضة خميس الماجري حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي ووصفهم بالكذّابين.
وفي حوار لإذاعة أي اف أم قال الماجري متحدثا عن الغنوشي "هذا راشد مسيلمة الكذّاب جاب لتوس دين جديد ثم تراجع عن الدين الذي كان يدعو إليه".



  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194595

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 14h 20m |           
سيّب بن علي وسيّب التجمّع وسيّب السرّاق وسيّب المفسدين وسيّب إعلام العار وشد في الشيخ راشد الغنوشي.

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 14h 00m |           
منذ خمس سنوات في سبات عاد للظهور من جديد وكأنه مقرون بحكم النهضة



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