قيس سعيد: هناك مؤامرة وسوف يتصدّى لها الشعب

Mardi 17 Decembre 2019
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال تنقله إلى سيدي بوزيد اليوم لإحياء ذكرى 17 ديسمبر 2019، أنه سوف يحقق مطالب وإرادة الشعب كاملة رغم ''مناورات المناورين والمؤامرات التي تحاك في الظلام''.
وقال قيس سعيد إن مطالب الشعب في ''الحرية والكرامة الوطنية'' سوف تتحقق، مشددا على أن ''من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم''. وتابع ''كل يوم يفتعلون الأزمات.. حين قلت الشعب يريد فهو يعرف ماذا يريد، يبقى فقط أن نمكّنه من الآليات القانونية لتحقيق''.
كما شدد على أن ''من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم..''.
وأضاف سعيد ''المؤسسات السياسية لا تعمل ويحملونني المسؤولية... آثرت أن أكون بينكم اليوم كما كنت في السابق وسوف أكون بينكم مادام هناك قلب ينبض ونفس تتردد.. هناك مؤامرة وستتصدون لها، أنتم تعرفونهم بالإسم وتعرفون من يقف وراءهم في الظلام'' وفق تعبيره.
كما أكد رئيس الجمهورية ''سأبقى على العهد ما دمت حيا، رغم المكائد والمؤامرات والغرف المغلقة.. وسوف ننتصر بإذن الله''.
وأعلن رئيس الجمهورية عن إعتماد تاريخ الـ17 من ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة.
وأشار سعيد إلى أنه سيعود قريبا إلى ولاية سيدي بوزيد للإعلان عن عدد من المشاريع، ''حال تتوفر التمويلات''، كما طمأن في خطابه شباب الجهة المعطلين عن العمل، بتوفير مواطن الشغل والتنمية والقضاء على البطالة.
المصدر - موزاييك
وقال قيس سعيد إن مطالب الشعب في ''الحرية والكرامة الوطنية'' سوف تتحقق، مشددا على أن ''من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم''. وتابع ''كل يوم يفتعلون الأزمات.. حين قلت الشعب يريد فهو يعرف ماذا يريد، يبقى فقط أن نمكّنه من الآليات القانونية لتحقيق''.
كما شدد على أن ''من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم..''.
وأضاف سعيد ''المؤسسات السياسية لا تعمل ويحملونني المسؤولية... آثرت أن أكون بينكم اليوم كما كنت في السابق وسوف أكون بينكم مادام هناك قلب ينبض ونفس تتردد.. هناك مؤامرة وستتصدون لها، أنتم تعرفونهم بالإسم وتعرفون من يقف وراءهم في الظلام'' وفق تعبيره.
كما أكد رئيس الجمهورية ''سأبقى على العهد ما دمت حيا، رغم المكائد والمؤامرات والغرف المغلقة.. وسوف ننتصر بإذن الله''.
وأعلن رئيس الجمهورية عن إعتماد تاريخ الـ17 من ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة.
وأشار سعيد إلى أنه سيعود قريبا إلى ولاية سيدي بوزيد للإعلان عن عدد من المشاريع، ''حال تتوفر التمويلات''، كما طمأن في خطابه شباب الجهة المعطلين عن العمل، بتوفير مواطن الشغل والتنمية والقضاء على البطالة.
المصدر - موزاييك
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