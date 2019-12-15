المرزوقي يجمد صفحته على الفايسبوك بعد اعتزاله السياسة

Dimanche 15 Decembre 2019



باب نات

- قرر الرئيس السابق المنصف المرزوقي تجميد صفحته الرسمية على الفايسبوك وذلك بعد ايام من اعلانه اعتزال العمل السياسي.وكتب المرزوقي في صفحته التدوينة التالية قبل غلقها:"رسالة لمتابعي هذه الصفحة ولكل احبائي وأصدقائيسيتمّ تجميد هذه الصفحة إلى أجل غير مسمّى.لكل الذين تابعوني كل هذه السنين ولم يبخلوا عليّ بالمودّة والتشجيع أقول شكرا من صميم الفؤاد.لتوديعكم تجدون الشيء الوحيد الذي أستطيع اهدائه لكم: عصارة فكري في أربعة كتب.-تونس المستقبل-عرب المستقبل-الرحلة-? Qu'est- ce que le pouvoirاخترتها لكم من بين أكثر من ثلاثين كتابا لأنها تحوصل الكثير مما كتبت في نصوص أخرى وفيها جلّ ما أؤمن بها وما أدعو إليه.أرجو أن تساهم في الردّ على بعض تساؤلاتكم وإنضاج أجوبتكم عليها، لعلّي أساهم بما أقدر عليه في مجهودنا الجماعي لبناء المجتمع الأفضل.كل هذه الكتب على الموقع www.moncefmarzouki.comيمكنكم تحميلها وشكرا على نشرها على أوسع نطاق لتساهم في بناء فكر جماعي يدفع قدما مشروع التحرر والخلق والابداع والأمل.لا تحبطوا ولا تيأسوا أبدا.زمن الشعوب والحضارات ليس زمن الأشخاص،على الصعيد الشخصي ضرورة النفس الطويل وصلابة الإيمان بأنه إن كان من السذاجة محاولة تغيير العالم فمن الإجرام عدم المحاولة.على الصعيد الجماعي تواصل المعركة العنيدة ،جيلا بعد جيل، للانتقال من شعوب وأمة رعايا إلى شعوب وأمة مواطنين ... الجزء المحلّي والظرفي من ملحمة تناضل في كل مكان ومنذ بداية التاريخ لتجعل من الآدمي إنسانا."