محاكمة مهندسين في إحدى الشركات لم يعلما على احد الدواعش

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - نظرت اليوم الجمعة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية اتهم فيها طالبين في الهندسة وجهت لهما تهمة عدم اشعار السلط بما بلغ إليهما من معلومات أو معطيات حول ارتكاب جرائم ارهابية , وذلك على خلفية علمهما بسفر ابن أخيهم بجهة صفاقس الى سوريا والقتال هناك دون أن يعلما الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بصفاقس بالامر لأخذ الاحتياطات الازمة وفتح محضر في الغرض.
وباستنطاق المتهم الأول اكد انه مهندس في الالكترونيك ويعمل في احدى الشركات نافيا تبنيه لاي فكر جهادي تكفيري ولا يريد الاندماج في أي مشروع ارهابي وان له طفل ومنظبط ولم يحل في أي مخالفة أثر هذه القضية .
باستنطاق المتهم الثاني اكد انه مهندس يعمل في شركة وانه علم بسفر احد ابناء حيهم كبقية المتساكنين .
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
وباستنطاق المتهم الأول اكد انه مهندس في الالكترونيك ويعمل في احدى الشركات نافيا تبنيه لاي فكر جهادي تكفيري ولا يريد الاندماج في أي مشروع ارهابي وان له طفل ومنظبط ولم يحل في أي مخالفة أثر هذه القضية .
باستنطاق المتهم الثاني اكد انه مهندس يعمل في شركة وانه علم بسفر احد ابناء حيهم كبقية المتساكنين .
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
En continu
- Hier 21:42 هل يغامر الجيش الجزائري بجولة ثانية؟
- Hier 21:21 سي الحبيب... شكر الله سعيكم
- Hier 20:56 سيدي الرئيس.. و بعد
- Hier 20:44 الغنوشي يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا
- Hier 17:54 الرئيس البوليفي المستقيل يلجأ إلى الأرجنتين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:20
|07:23
|05:50
|
15°
|17°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|17°-15
|20°-14
|20°-11
|22°-12
|20°-15
Follow @babnet_Tunisie
(118 823) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 832) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 135) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 757) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 647) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 645) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 604) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 019) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 242) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 171) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 986) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 082) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 395) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 42 375) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 541) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 498) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 011) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 464) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 885) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 862) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
Par:karimyousef (France )
Sur: الجورشي: ما يحصل داخل حركة النهضة اشبه بسوق.. و ائتلاف الكرامة باش تدخل فيه غولة