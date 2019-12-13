محاكمة مهندسين في إحدى الشركات لم يعلما على احد الدواعش

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- نظرت اليوم الجمعة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية اتهم فيها طالبين في الهندسة وجهت لهما تهمة عدم اشعار السلط بما بلغ إليهما من معلومات أو معطيات حول ارتكاب جرائم ارهابية , وذلك على خلفية علمهما بسفر ابن أخيهم بجهة صفاقس الى سوريا والقتال هناك دون أن يعلما الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بصفاقس بالامر لأخذ الاحتياطات الازمة وفتح محضر في الغرض.وباستنطاق المتهم الأول اكد انه مهندس في الالكترونيك ويعمل في احدى الشركات نافيا تبنيه لاي فكر جهادي تكفيري ولا يريد الاندماج في أي مشروع ارهابي وان له طفل ومنظبط ولم يحل في أي مخالفة أثر هذه القضية .باستنطاق المتهم الثاني اكد انه مهندس يعمل في شركة وانه علم بسفر احد ابناء حيهم كبقية المتساكنين .المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.