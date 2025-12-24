قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت بلدية قفصة، أمس الثلاثاء، 03 قرارات هدم لبنايات آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بقفصة المدينة، لما تمثله من خطر على سلامة المواطنين والمترجلين، وفق المكلف بتسيير شؤون البلدية محمد الصغير براهمي.



واضاف براهمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن قرارات الهدم إتخذت وفقا للقانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جوان سنة 2024 في إطار حماية سلامة المواطنين والمترجلين، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل بنايات أخرى في أحياء اخرى من قفصة المدينة.