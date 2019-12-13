Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - أكد الخميس 12 ديسمبر، يوسف بن سالم المعروف بشوشو أنه حر طليق ولم يتم ايقافه على خلفية تصريحاته الخطيرة حول الارهاب والاسلحة في الوردانين وتورط شخصيات معروفة في الملف على رأسها رجل الأعمال الأزهر سطا.
وجدد شوشو التمسك بتصريحاته الخطيرة وأكد في حوار لجريدة الشروق بأن لديه ادلة واثباتات، تشمل وثائق وتسجيلات تدعم روايته وتصريحاته داعيا رئيس الجمهورية لاستقباله حتى يسلمه هذه الأدلة مشيرا الي أن لا ثقة له سوى في رئيس الجمهورية.
يذكر أنه من بين التصريحات الخطيرة لشوشو قوله بأن رجل الأعمال الأزهر سطا كان أصدر أمرا بتصفية القاضي المكلف بملف اسمنت قرطاج اذا لم يحكم لصالحه.
كما أفاد شوشو أن سكب البنزين على المستشار البلدي ببلدية الوردانيين عن حركة النهضة والتهديد بحرقه كان أيضا بأمر من لزهر سطا بهدف فسح المجال لابنته لتكون رئيسة بلدية الوردانين.
وجدد شوشو التمسك بتصريحاته الخطيرة وأكد في حوار لجريدة الشروق بأن لديه ادلة واثباتات، تشمل وثائق وتسجيلات تدعم روايته وتصريحاته داعيا رئيس الجمهورية لاستقباله حتى يسلمه هذه الأدلة مشيرا الي أن لا ثقة له سوى في رئيس الجمهورية.
يذكر أنه من بين التصريحات الخطيرة لشوشو قوله بأن رجل الأعمال الأزهر سطا كان أصدر أمرا بتصفية القاضي المكلف بملف اسمنت قرطاج اذا لم يحكم لصالحه.
كما أفاد شوشو أن سكب البنزين على المستشار البلدي ببلدية الوردانيين عن حركة النهضة والتهديد بحرقه كان أيضا بأمر من لزهر سطا بهدف فسح المجال لابنته لتكون رئيسة بلدية الوردانين.
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: شوشو يطالب رئيس الجمهورية باستقباله لتسليمه الوثائق والتسجيلات والأدلة على تصريحاته الخطيرة