في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس ..عرض نبيل الشايبي على القيس

Jeudi 12 Decembre 2019



باب نات

- شرعت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس و وشركة DISTRICOM .وبالمناداة على المتهم نبيل الشايبي حضر بحالة سراح وقد قررت المحكمة بعد التثبت من هويته عرضه على القيس وتاخير القضية الى شهر جانفي المقبل للحكم فيها .وقد كان منطلق قضية أثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة أثر الثورة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق شركة اتصالات تونس ضد نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا على عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين وابرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية و التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج "عليسة" بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع.....