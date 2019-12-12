صلاح مصباح: جماعة عبير موسي اعتدوا علي بالفاظ و كلمات عنصرية امام البرلمان

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - قال الفنان صلاح مصباح في مداخلة على قناة التاسعة انه لم يناصر ابدا جماعة عبير موسى مشيرا بانه يرفض خطابها لكنه يحترم التجمعيين كهيكل.
واكد الفنان صلاح مصباح ان الشخص صالح ناجي الذي اهان النائبة عن النهضة جميلة كسيكسي اتصل به ليعتذر عن الصورة المتداولة والتي تحوي كثيرا من عبارات العنصرية.
وتابع صلاح مصباح " عندما وصلت الى مظاهرة التجمعيين شاهدت جماعة السيدة العقربي وعبير موسى يهينونني بعبارات عنصرية مضيفا " قيادية في الحزب الدستوري الحر تدخلت لمواجهة هؤلاء الاشخاص".
واكد الفنان صلاح مصباح ان الشخص صالح ناجي الذي اهان النائبة عن النهضة جميلة كسيكسي اتصل به ليعتذر عن الصورة المتداولة والتي تحوي كثيرا من عبارات العنصرية.
وتابع صلاح مصباح " عندما وصلت الى مظاهرة التجمعيين شاهدت جماعة السيدة العقربي وعبير موسى يهينونني بعبارات عنصرية مضيفا " قيادية في الحزب الدستوري الحر تدخلت لمواجهة هؤلاء الاشخاص".
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