برهان بسيس: سقوط مقترح صندوق الزكاة سيقلب الموازين في البرلمان وسيهدّد عرش الغنوشي

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- كشف الاعلامي برعان بسيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان سقوط مقترح صندوق الزكاة في البرلمان اضافة الى رفض الغنوشي تغيير اسم الصندوق سيهدد بحدوث صراعات بين نواب قلب تونس ونواب النهضة من شانه ان يقلب المشهد.وكتب برهان بسيس في صفحته التدوينة التالية " بعد سقوط مقترح صندوق الزكاة الذي تقدمت به حركة النهضة تم اقتراح تسمية جديدة لهذا الصندوق رفضت من قبل راشد الغنوشي، و امام ضبابية أجواء تشكيل الحكومة و استياء قلب تونس (صاحب المقترح الجديد للتسمية) هنالك توجه عام داخل البرلمان لتشكيل جبهة يفوق عددها 109 نائب من الممكن جدا أن تقلب التوازنات بشكل غير متوقع عشية تشكيل الحكومة، يبدو أن استقرار كرسي راشد الغنوشي على رأس البرلمان بات مهددا بشكل مبكّر جدا..... قوي اقليمية ودولية متحفزة... تنتظر على أحر من جمر...."