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برهان بسيس: سقوط مقترح صندوق الزكاة سيقلب الموازين في البرلمان وسيهدّد عرش الغنوشي

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - كشف الاعلامي برعان بسيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان سقوط مقترح صندوق الزكاة في البرلمان اضافة الى رفض الغنوشي تغيير اسم الصندوق سيهدد بحدوث صراعات بين نواب قلب تونس ونواب النهضة من شانه ان يقلب المشهد.

وكتب برهان بسيس في صفحته التدوينة التالية " بعد سقوط مقترح صندوق الزكاة الذي تقدمت به حركة النهضة تم اقتراح تسمية جديدة لهذا الصندوق رفضت من قبل راشد الغنوشي، و امام ضبابية أجواء تشكيل الحكومة و استياء قلب تونس (صاحب المقترح الجديد للتسمية) هنالك توجه عام داخل البرلمان لتشكيل جبهة يفوق عددها 109 نائب من الممكن جدا أن تقلب التوازنات بشكل غير متوقع عشية تشكيل الحكومة، يبدو أن استقرار كرسي راشد الغنوشي على رأس البرلمان بات مهددا بشكل مبكّر جدا..... قوي اقليمية ودولية متحفزة... تنتظر على أحر من جمر...."



  
  
     
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 194174

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 09h 22m |           
يا بشر أنت لم تستوعب بعد أن سيدك البغل هرب... كيف تتجرأ و تنظر بع سلاسل الفشل المتعاقبة التي مُنيت بها

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 09h 15m |           
فرض الزكاة احسن نفعا من الضرائب لان هؤلاء المستكرشين ربما تكون لهم درة من الايمان والخوف من الله فيلتجأون الى الزكاة اقرب من الضرائب لانها هده الاخيرة مفروضة عليهم بالقانون الوضعي ولكن الزكاة مفروضة من عند الله وهي ركن من اركان الاسلام فربما يهدي الله هؤلاء ويدفعونها برجاء من رضى الله خير من ان يدفعونها خوفا من القانون او لايدفعونها ضاربين بدلك عرض الحائط ولا يخافون من الحاكم وخاصة لما تكون عندهم سلطة ونفود ولوبيات وووووو

Karimyousef  (France)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 08h 56m |           
Le plus grand service qu'on puisse rendre à la religion est de la laisser en dehors des luttes politiques.
D'abord avant de parler de caisse de zakett ,il faudrait commencer par contraindre tout le monde a payer ses impôts et obliger les corrompus de rendre l'argent qu'ils ont volé.
Parce que les impôts est une forme de justice sociale et de solidarité.

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 08h 27m |           
بالعكس يا مسطك هدا سيزيد من شعبية الاحزاب التي صوتت لهدا القانون ولو بعد خمس سنوات وتصريحك فيه رائحة كريهة من الشماتة يا عدو الشرع ياعدوالله انت ومن معك في هدا الاتجاه



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