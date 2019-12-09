تونس/ القبض على شخص مفتش عنه لفائدة الانتربول

Lundi 09 Decembre 2019



باب نات

- تمكّنت وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية يوم 08 ديسمبر 2019 من القبض على شخص (37 سنة) مفتش عنه لفائدة الشرطة الدولية "الانتربول" وصادرة في شأنه بطاقة جلب دولية.ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.