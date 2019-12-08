مقداد الماجري: نجونا من مجزرة بأيادي مؤامراتية

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - قال الاعلامي مقداد الماجري في تدوينة على صفحته على الفايسبوك ان البلاد نجت من مجزرة جديدة على غرار مجزرة حادثة عمدون وذلك بسبب حنكة سائق قطار في تجاوز محاولة اصطدام متعمدة.
وكتب الماجري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"مجزرة مبرمجة !!.....الله لطيف !!!!!
بإتقان شديد ليلة البارحة في سيدي بوزيد، هذا ما وضعوه امام القطار المتجه نحو منزل بوزيان ليلة البارحة..لطف الله وعنايته ومن بعدها يقظة السائق وحسن تعامله أنقذ تونس من خبر ليس من السهل ان تتحمله بعد حافلة الموت..
بث تجريبي مرة اخرى..والارجح ذبذبات مؤامرتية !!
وكتب الماجري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"مجزرة مبرمجة !!.....الله لطيف !!!!!
بإتقان شديد ليلة البارحة في سيدي بوزيد، هذا ما وضعوه امام القطار المتجه نحو منزل بوزيان ليلة البارحة..لطف الله وعنايته ومن بعدها يقظة السائق وحسن تعامله أنقذ تونس من خبر ليس من السهل ان تتحمله بعد حافلة الموت..
بث تجريبي مرة اخرى..والارجح ذبذبات مؤامرتية !!
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Par:Azzah (France )
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