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حجز مبالغ من العملة الأجنبية و قطع من مخدّر الزطلة بمطار تونس قرطاج

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - تمكّنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من حجز مبالغ من العملة الأجنبية بلغت 27350 أورو و قطعة من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 36 غرام بحوزة أربعة مسافرين تونسيين قاصدين دبي و ذلك على إثر الإشتباه بهم في قاعة الرحيل.

وفي سياق متصل ضبط أعوان فرقة تفتيش المسافرين بقاعة الوصول مسافرين مغربيين قادمين من مطار الدار البيضاء بدت عليهما علامات الإرتباك عند مرورهما بفضاء التفتيش الديواني و بالتحري معهما اعترفا بأنهما ابتلعا 30 كبسولة من مخدر القنب الهندي.
تمّ إحالة المشتبه بهما إلى المصالح الأمنية المختصة لاستكمال إجراءات البحث و التتبع.


  
  
     
  

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