محمد العفاس: ثمة نواب قادرين يبنيو قناطر اما يجيو للبرلمان للبكاء واللطم والرثاء

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - قال الثلاثاء 3 ديسمبر النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس ان تونس كلها عمدون، تكاد تكون منكوبة من شمالها الي جنوبها بسبب الفساد.
واشار في مداخلته في الجلسة العامة بالبرلمان الي ان الطريق السيارة صفاقس قابس في حالة رديئة جدا و يتم الان صيانته بعد سنة واحدة من تدشينه محملا المسؤولية لوزير التجهيز وكل من شارك في المشروع.
كما تحدث في سياق متصل عن وكالة الفحص الفني في صفاقس وكشف ان النقابة في الوكالة منعت تركيز كاميرات مراقبة لمنع الرشوة ما يسهل تواجد عربات في طرقاتنا ليست مؤهلة لذلك.
وتحدث أيضا عن قضية الفسفاط وانقلاب القطار منذ ايام مشيرا الي ان ذلك يتم لفائدة ذلك النائب الذي ينقل الفسفاط عبر الشاحنات وفق تعبيره.
وقال العفاس "لو أننا بعد الحوادث الي تحصل نشوفو مسؤولين ووزراء في الحبس تو تنقص الكوارث" معتبرا ان الافلات من العقاب هو سبب تفشي الفساد مشددا على ان مشكل تونس الاساسي هو الفساد.
وفي ختام مداخلته انتقد العفاس بعض زملائه النواب قائلا "ثمة نواب فينا، ما شاء الله، قادر وحدو يبني قنطرة اما يجي هنا للرثاء وباش يعمل بكائيات ولطميات".
واشار في مداخلته في الجلسة العامة بالبرلمان الي ان الطريق السيارة صفاقس قابس في حالة رديئة جدا و يتم الان صيانته بعد سنة واحدة من تدشينه محملا المسؤولية لوزير التجهيز وكل من شارك في المشروع.
كما تحدث في سياق متصل عن وكالة الفحص الفني في صفاقس وكشف ان النقابة في الوكالة منعت تركيز كاميرات مراقبة لمنع الرشوة ما يسهل تواجد عربات في طرقاتنا ليست مؤهلة لذلك.
وتحدث أيضا عن قضية الفسفاط وانقلاب القطار منذ ايام مشيرا الي ان ذلك يتم لفائدة ذلك النائب الذي ينقل الفسفاط عبر الشاحنات وفق تعبيره.
وقال العفاس "لو أننا بعد الحوادث الي تحصل نشوفو مسؤولين ووزراء في الحبس تو تنقص الكوارث" معتبرا ان الافلات من العقاب هو سبب تفشي الفساد مشددا على ان مشكل تونس الاساسي هو الفساد.
وفي ختام مداخلته انتقد العفاس بعض زملائه النواب قائلا "ثمة نواب فينا، ما شاء الله، قادر وحدو يبني قنطرة اما يجي هنا للرثاء وباش يعمل بكائيات ولطميات".
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