الحبيب الجملي: لم أقترح أي وزارة على منجي الرحوي أو غيره

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - كذّب الاثنين 2 ديسمبر، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التصريحات التي صدرت مؤخّرا عن بعض الشخصيات السياسية على غرار منجي الرحوي بأنه اقترح عليهم حقائب وزارية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة.
وقال الجملي في تصريح لإذاعة صبرة أف أم "ليس منجي الرحوي الوحيد الذي صرّح بذلك وهم مسؤولون عن تصريحاتهم لكن ذلك لا أساس له من الصحة" مشيرا إلى أن الحديث في الأيام الماضية لم يكن على الأشخاص وأن طرح الأسماء سيكون بداية من اليوم.
يذكر أن الرحوي كان صرّح اثر استقباله من طرف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بأنه تم عرض وزارة عليه لكنه رفض ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك كان استبعد صحّة تصريحات الرحوي ووصفها بأنها أضغاث أحلام معتبرا أن الرحوي أصبح معزولا وذلك جعله يتوهّم ويحلم بأنه سيكون وزيرا.
الفيديو: الدقيقة 7
وقال الجملي في تصريح لإذاعة صبرة أف أم "ليس منجي الرحوي الوحيد الذي صرّح بذلك وهم مسؤولون عن تصريحاتهم لكن ذلك لا أساس له من الصحة" مشيرا إلى أن الحديث في الأيام الماضية لم يكن على الأشخاص وأن طرح الأسماء سيكون بداية من اليوم.
يذكر أن الرحوي كان صرّح اثر استقباله من طرف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بأنه تم عرض وزارة عليه لكنه رفض ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك كان استبعد صحّة تصريحات الرحوي ووصفها بأنها أضغاث أحلام معتبرا أن الرحوي أصبح معزولا وذلك جعله يتوهّم ويحلم بأنه سيكون وزيرا.
الفيديو: الدقيقة 7
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Par:rommen (Tunisia )
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