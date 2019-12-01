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جمعية القاضيات التونسيات تضع على ذمة المتقاضين ''دليل المواطن لمحكمة الناحية'' بلغة مبسطة وإجراءات واضحة

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
باب نات - ثمّن وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي لدى إشرافه يوم الجمعة على التظاهرة التي نظمتها جمعية قاضيات تونسيات لتقديم " دليل المواطن لمحكمة الناحية " هذه المبادرة التي أقدمت عليها الجمعية وأثمرت انجاز هذه الوثيقة لتوضع على ذمة المواطنين عموما والمتقاضين خصوصا وتتسم بشكل مبسط و مستساغ وقابل لأن يكون محل فهم من غير المختصين في القانون.

وذكّر الوزير بمختلف المجهودات التي ما انفكت جمعية القاضيات التونسيات تقوم بها للإسهام في دعم مختلف الأنشطة صلب المنظومة القضائية، مؤكدا حرص الوزارة على دعم الجمعية ومساعدتها على القيام بدورها على أكمل وجه.




وتم إعداد هذا الدليل بالتعاون بين جمعية القاضيات التونسيات وبرنامج دعم إصلاح القضاء ( P A R J ) وتمت مراجعته و الموافقة عليه من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل، وسيتم خلال الأيام القادمة توزيع الدليل على المتقاضين وقاصدي محاكم النواحي بعدد من جهات الجمهورية .

وقد جرى موكب تقديم الدليل بحضور سعيدة شبيل الرئيسة الشرفية لجمعية القاضيات التونسيات و عبد اللطيف الكراي المتفقد العام المساعد بوزارة العدل وثريا الجريبي رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس و عدد هام من القضاة وممثلين عن برنامج دعم إصلاح القضاء.

  
  
     
  
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