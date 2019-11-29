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قرطاج+ تبث مسلسل ارطغول مع قناة حنبعل و تحقق نسب مشاهدة عالية

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - تبث قرطاج + بالتوازي مع قناة حنبعل مسلسل ارطغول و هو أقوى عمل في تاريخ الدراما التركية.

ليست هذه المرة الأولى التي تبث فيها قناة قرطاج+ مسلسلاتها مع قناة ثانية فلقد سبق لها ان بثت مسلسل مشاعر مع قناة الحوار التونسي في رمضان .


باحداث سياسة الشراكات مع قنوات جزائرية و تونسية ابدعت قرطاج+ في سياستها الإعلامية للتعريف بنفسها و الدخول الى المنافسة في الجزائر و تونس من بابه الكبير رغم انها انطلقت في البث في شهر مارس الماضي فقط.

فبعد إنتاجها لمسلسل مشاعر و هو أقوى مسلسل في رمضان الماضي في المغرب العربي و ربما في العالم العربي أختارت إدارة القناة ان تقتني مسلسل ارطغول و تبثه على شاشتها و شاشة حنبعل ليحتل نسبة مشاهدة عالية .

وإذا ما رجعنا الى البرمجة المنتظرة التي أعلنت عنها قناة قرطاج+ الأسبوع الماضي خاصة مع قوة برامج معز بن غربية فانه من المنتظر ان تحتل القناة المراتب الأولى في نسب المشاهدة خاصة بعد الإعلان عن بداية الإعداد للجزء الثاني لمسلسل مشاعر في رمضان القادم و دبلجة أقوى المسلسلات التركية المبرمجة لهذه السنة .

  
  
     
  
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