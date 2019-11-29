حمّة الهمامي: قيس سعيد شعبوي وصل للحكم بدعم النهضة ،بنفس الطريقة التي وصل بها هتلر و كل من انتخبه عليه بتحمّل المسؤولية

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال امس الخميس 28 نوفمبر 2018 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك ما يقدمه لتونس خاصة في هذه الفترة مستغربا وصوله للرئاسة وهو لا يملك برنامجا.وأكد الهمامي في أول مرور اعلامي له بعد الإنتخابات التشريعية أن قيس سعيد لا يملك أي برنامج لحكم البلاد وأن شعار " الشعب يريد" الذي يستعمله هو شعار مستهلك ويفتقر إلى برنامج مؤكدا أن سعيد وصل لرئاسة الحمهورية من خلال المزاج العام الغاضب من السياسيين الذي أوصل هتلر سابقا إلى رئاسة ألمانيا داعيا كل من قام بالتصويت له إلى تحمل مسؤوليته.واضاف الهمامي أن النهضة هي من أوصلت قيس سعيد إلى رئاسة الجمهورية لإستغلال شعبيته في تحقيق برنامجها السياسي متهما رئيس الجمهورية بممارسة الشعبوية للوصول للسلطة.