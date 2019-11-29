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حمّة الهمامي: قيس سعيد شعبوي وصل للحكم بدعم النهضة ،بنفس الطريقة التي وصل بها هتلر و كل من انتخبه عليه بتحمّل المسؤولية

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال امس الخميس 28 نوفمبر 2018 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك ما يقدمه لتونس خاصة في هذه الفترة مستغربا وصوله للرئاسة وهو لا يملك برنامجا.

وأكد الهمامي في أول مرور اعلامي له بعد الإنتخابات التشريعية أن قيس سعيد لا يملك أي برنامج لحكم البلاد وأن شعار " الشعب يريد" الذي يستعمله هو شعار مستهلك ويفتقر إلى برنامج مؤكدا أن سعيد وصل لرئاسة الحمهورية من خلال المزاج العام الغاضب من السياسيين الذي أوصل هتلر سابقا إلى رئاسة ألمانيا داعيا كل من قام بالتصويت له إلى تحمل مسؤوليته.


واضاف الهمامي أن النهضة هي من أوصلت قيس سعيد إلى رئاسة الجمهورية لإستغلال شعبيته في تحقيق برنامجها السياسي متهما رئيس الجمهورية بممارسة الشعبوية للوصول للسلطة.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193518

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 29 Novembre 2019 à 11h 51m |           
ياحمّة بجاه ربي يزي راك وجعتلي راسي وكسّرلتي كرايمي.

تعايش مع الواقع وأعطي الإضافة لصالح الوطن وأنسى روحك

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 29 Novembre 2019 à 11h 44m |           
حسن جدا يا حمة الهامل واصل
يبدو أن قيس سعيد تسبب في إغلاق مؤسسة جامعة للخطورة التي تمثلها على السلامة
هذا انجاز يكفي سعيد طيلة فترته الانتخابية و الشعب يفضله على كا برامج الهمال الذين يمتصون دماء الشعب و لا ينتجون شيئا



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