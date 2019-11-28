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وزير الداخلية يستقبل عضو مجلس نواب الشعب زهير المغزاوي

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - استقبل صباح اليوم 28 نوفمبر 2019 السيد وزير الداخلية "هشام الفراتي" عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب "زهير المغزاوي".

وقد كان هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية, فرصة تم بمناسبتها التداول بخصوص الوضع الأمني بجهة قبلي، خاصة من ناحية دعمها بالموارد البشرية ومزيد تعزيز الإمكانيات اللوجستية لإحكام الوضع الأمني بها، من ذلك صيانة المقرات الأمنية وتوفير مزيد التجهيزات.


كما كان اللقاء وفق نفس البلاغ فرصة أثنى من خلالها النائب زهير المغزاوي عن المجهودات الأمنية المبذولة لمقاومة مختلف الظواهر الإجرامية والحفاظ على الأمن العام بمختلف الجهات.

  
  
     
  
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