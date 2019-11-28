وزير الداخلية يستقبل عضو مجلس نواب الشعب زهير المغزاوي

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - استقبل صباح اليوم 28 نوفمبر 2019 السيد وزير الداخلية "هشام الفراتي" عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب "زهير المغزاوي".
وقد كان هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية, فرصة تم بمناسبتها التداول بخصوص الوضع الأمني بجهة قبلي، خاصة من ناحية دعمها بالموارد البشرية ومزيد تعزيز الإمكانيات اللوجستية لإحكام الوضع الأمني بها، من ذلك صيانة المقرات الأمنية وتوفير مزيد التجهيزات.
كما كان اللقاء وفق نفس البلاغ فرصة أثنى من خلالها النائب زهير المغزاوي عن المجهودات الأمنية المبذولة لمقاومة مختلف الظواهر الإجرامية والحفاظ على الأمن العام بمختلف الجهات.
وقد كان هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية, فرصة تم بمناسبتها التداول بخصوص الوضع الأمني بجهة قبلي، خاصة من ناحية دعمها بالموارد البشرية ومزيد تعزيز الإمكانيات اللوجستية لإحكام الوضع الأمني بها، من ذلك صيانة المقرات الأمنية وتوفير مزيد التجهيزات.
كما كان اللقاء وفق نفس البلاغ فرصة أثنى من خلالها النائب زهير المغزاوي عن المجهودات الأمنية المبذولة لمقاومة مختلف الظواهر الإجرامية والحفاظ على الأمن العام بمختلف الجهات.
En continu
- Hier 22:17 ألبانيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا
- Hier 20:50 حملة أمنية كبرى في الوردانين
- Hier 16:29 حكومة ثورية أم حكومة صورية..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:10
|05:39
|
22°
|21°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-13
|22°-12
|20°-14
|22°-13
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
(116 377) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 912) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 660) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 89 490) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 576) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 291) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 602) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 029) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 116) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 934) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 353) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 254) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 935) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 253) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 069) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 634) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 610) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 294) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 44 918) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 44 394) منسقة زيارة وفد شبابي لإسرائيل تك
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: مواقف مختلف للأعراف من ''التاكسي سكوتور''