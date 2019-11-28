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هشام المدب: هناك معطيات حول فبركة عمليات إرهابية وتم مؤخرا استدعاء مسؤول سياسي للتحقيق معه

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - أكّد الأربعاء 27 نوفمبر، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، العميد هشام المدب أنه تم مؤخّرا استدعاء مسؤول سياسي سابق في إطار التحقيق حول فبركة إحدى العمليات الإرهابية.

وأشار المدّب في سياق الحديث عن قضية الوردانين إلى أن الجهات التي تقف وراء الإرهاب تعتمد على الأرجح إلى جانب عمليات إرهابية حقيقية أسلوبا آخر وهو فبركة العمليات الإرهابية.


وقال "المدب أتمنى أن تكون معلوماتي خاطئة لكن يبدو أن هناك عمليات إرهابية مفبركة" مشيرا إلى أنه في حال وقوعها فإن القانون يعاقب عليها بنفس عقوبة العملية الإرهابية.

  
  
     
  
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