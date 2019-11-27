وزير الداخلية يستقبل النائب راشد الخياري

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - أعلن النائب عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري أنه تم استقباله من طرف وزير الداخلية وسلّمه ملفات
تفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالة
طلبا رسميا للرفع الفوري للإجراء الحدودي S17
وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبه بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد
وكتب الخياري التدوينة التالية:
" الحمد لله وحده نمر للسرعة القصوى في خدمة قضايا شعبنا الكبرى كما وعدت في ذلك كل من منحني صوته فلن أخذلكم بحول الله تعالى
تحولت بمشيئة الله تعالى عشية اليوم الأربعاء رفقة مسؤول مكتبي السيد جمال الدين مامغلي لمقر وزارة الداخلية أين إستقبلني بحفاوة كبيرة السيد هشام الفراتي وزير الداخلية و عليه فقد سلمت جنابه الموقر الأمانات التي حمّلها الناس في أعناقي و أرجو ربي تعالى أن لا أكون قد خذلت أي نفر منكم.
أولا، لقد سلمت سيادة الوزير تفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالة و التي أقدمت على فعلتها جراء المداهمات الأمنية المروعة لبيتها و تسبب ذلك في حدوث إضطرابات نفسية حادة لها كان نتيجتها قتل نفسها يوم الجمعة الفارط.
ثانيا، سلمت سيادة الوزير طلبا رسميا موقعا بإسمي أنا راشد الخياري نائبا عن الشعب أدعوه فيه للرفع الفوري للإجراء الحدودي الظالم الذي يعرف بS17 و لقيت في ذلك تجاوبا كبيرا من سيادته و طرحنا سبل التعاون للحد من معاناة آلاف التونسيين و عائلاتهم في هذا الشأن.
ثالثا، سلمت وزير الداخلية وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبته بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد البطل و وعدني مشكورا بالتحرك الفوري في هذا الملف العاجل.
رابعا، سلمت معاليه ملفات حساسة للغاية و خطيرة أتحفظ عن ذكرها لحضراتكم حفاظا على سرية الأبحاث و ضمانا لسلامة سير العدالة
خامسا، طالبنا السيد وزير الداخلية بالعمل على تحسين الظروف الأمنية أمام المعاهد و المدارس و ذلك لحماية أبنائنا من المخاطر المحدقة بهم
ختاما، هذا جهدنا الذي أكرمنا الله تعالى بتمامه فإن أصبنا فمنه تعالى و إن أخطأنا فمن أنفسنا و ليعذرنا الجميع عن أي نقص بدر منا
حمى الله تونس و أمنها و شعبها و الله ولي التوفيق"
تفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالة
طلبا رسميا للرفع الفوري للإجراء الحدودي S17
وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبه بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد
وكتب الخياري التدوينة التالية:
" الحمد لله وحده نمر للسرعة القصوى في خدمة قضايا شعبنا الكبرى كما وعدت في ذلك كل من منحني صوته فلن أخذلكم بحول الله تعالى
تحولت بمشيئة الله تعالى عشية اليوم الأربعاء رفقة مسؤول مكتبي السيد جمال الدين مامغلي لمقر وزارة الداخلية أين إستقبلني بحفاوة كبيرة السيد هشام الفراتي وزير الداخلية و عليه فقد سلمت جنابه الموقر الأمانات التي حمّلها الناس في أعناقي و أرجو ربي تعالى أن لا أكون قد خذلت أي نفر منكم.
أولا، لقد سلمت سيادة الوزير تفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالة و التي أقدمت على فعلتها جراء المداهمات الأمنية المروعة لبيتها و تسبب ذلك في حدوث إضطرابات نفسية حادة لها كان نتيجتها قتل نفسها يوم الجمعة الفارط.
ثانيا، سلمت سيادة الوزير طلبا رسميا موقعا بإسمي أنا راشد الخياري نائبا عن الشعب أدعوه فيه للرفع الفوري للإجراء الحدودي الظالم الذي يعرف بS17 و لقيت في ذلك تجاوبا كبيرا من سيادته و طرحنا سبل التعاون للحد من معاناة آلاف التونسيين و عائلاتهم في هذا الشأن.
ثالثا، سلمت وزير الداخلية وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبته بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد البطل و وعدني مشكورا بالتحرك الفوري في هذا الملف العاجل.
رابعا، سلمت معاليه ملفات حساسة للغاية و خطيرة أتحفظ عن ذكرها لحضراتكم حفاظا على سرية الأبحاث و ضمانا لسلامة سير العدالة
خامسا، طالبنا السيد وزير الداخلية بالعمل على تحسين الظروف الأمنية أمام المعاهد و المدارس و ذلك لحماية أبنائنا من المخاطر المحدقة بهم
ختاما، هذا جهدنا الذي أكرمنا الله تعالى بتمامه فإن أصبنا فمنه تعالى و إن أخطأنا فمن أنفسنا و ليعذرنا الجميع عن أي نقص بدر منا
حمى الله تونس و أمنها و شعبها و الله ولي التوفيق"
1 de 1 commentaires pour l'article 193431
En continu
- 14:01 نحن الزارعون وهم يحصدون
- 08:47 توري نعري...
- 08:06 مهمّة عسيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:46
|12:14
|07:09
|05:38
|
18°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|17°-14
|21°-13
|22°-12
|20°-13
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
(116 287) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 861) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 637) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 88 527) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 441) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 562) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 66 106) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 432) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 56 405) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 002) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 104) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 919) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 319) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 213) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 916) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 243) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 051) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 619) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 597) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 281) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: صفاقس: انتصاب إحدى الشركات البترولية بمنطقة سيدي منصور للقيام بحفرية استكشافية بحثا عن النفط