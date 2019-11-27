Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Atla  

وزير الداخلية يستقبل النائب راشد الخياري

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - أعلن النائب عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري أنه تم استقباله من طرف وزير الداخلية وسلّمه ملفات

تفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالة


طلبا رسميا للرفع الفوري للإجراء الحدودي S17

وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبه بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد

وكتب الخياري التدوينة التالية:

" الحمد لله وحده نمر للسرعة القصوى في خدمة قضايا شعبنا الكبرى كما وعدت في ذلك كل من منحني صوته فلن أخذلكم بحول الله تعالى

تحولت بمشيئة الله تعالى عشية اليوم الأربعاء رفقة مسؤول مكتبي السيد جمال الدين مامغلي لمقر وزارة الداخلية أين إستقبلني بحفاوة كبيرة السيد هشام الفراتي وزير الداخلية و عليه فقد سلمت جنابه الموقر الأمانات التي حمّلها الناس في أعناقي و أرجو ربي تعالى أن لا أكون قد خذلت أي نفر منكم.

أولا، لقد سلمت سيادة الوزير تفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالة و التي أقدمت على فعلتها جراء المداهمات الأمنية المروعة لبيتها و تسبب ذلك في حدوث إضطرابات نفسية حادة لها كان نتيجتها قتل نفسها يوم الجمعة الفارط.

ثانيا، سلمت سيادة الوزير طلبا رسميا موقعا بإسمي أنا راشد الخياري نائبا عن الشعب أدعوه فيه للرفع الفوري للإجراء الحدودي الظالم الذي يعرف بS17 و لقيت في ذلك تجاوبا كبيرا من سيادته و طرحنا سبل التعاون للحد من معاناة آلاف التونسيين و عائلاتهم في هذا الشأن.

ثالثا، سلمت وزير الداخلية وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبته بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد البطل و وعدني مشكورا بالتحرك الفوري في هذا الملف العاجل.

رابعا، سلمت معاليه ملفات حساسة للغاية و خطيرة أتحفظ عن ذكرها لحضراتكم حفاظا على سرية الأبحاث و ضمانا لسلامة سير العدالة

خامسا، طالبنا السيد وزير الداخلية بالعمل على تحسين الظروف الأمنية أمام المعاهد و المدارس و ذلك لحماية أبنائنا من المخاطر المحدقة بهم

ختاما، هذا جهدنا الذي أكرمنا الله تعالى بتمامه فإن أصبنا فمنه تعالى و إن أخطأنا فمن أنفسنا و ليعذرنا الجميع عن أي نقص بدر منا

حمى الله تونس و أمنها و شعبها و الله ولي التوفيق"




  
  
     
  
rtt-0b6d2632d2fdb605a88fc66c49083933-2019-11-27 19:48:27






1 de 1 commentaires pour l'article 193431

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 27 Novembre 2019 à 20h 03m |           
انشاء الله ربي يوفقه و يواصل على هذا المنوال و يعطي بريق امبل للثورة من جديد



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:38
18°
 17° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-1421°-1322°-1220°-1322°-12
  • Avoirs en devises
    18994,5

  • (27 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14750 DT        1$ =2,85894 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 nov)   171,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574884935|193431 5151|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires