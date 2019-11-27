وزير الداخلية يستقبل النائب راشد الخياري

Mercredi 27 Novembre 2019



باب نات

- أعلن النائب عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري أنه تم استقباله من طرف وزير الداخلية وسلّمه ملفاتتفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالةطلبا رسميا للرفع الفوري للإجراء الحدودي S17وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبه بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد" الحمد لله وحده نمر للسرعة القصوى في خدمة قضايا شعبنا الكبرى كما وعدت في ذلك كل من منحني صوته فلن أخذلكم بحول الله تعالىتحولت بمشيئة الله تعالى عشية اليوم الأربعاء رفقة مسؤول مكتبي السيد جمال الدين مامغلي لمقر وزارة الداخلية أين إستقبلني بحفاوة كبيرة السيد هشام الفراتي وزير الداخلية و عليه فقد سلمت جنابه الموقر الأمانات التي حمّلها الناس في أعناقي و أرجو ربي تعالى أن لا أكون قد خذلت أي نفر منكم.أولا، لقد سلمت سيادة الوزير تفاصيل عملية إنتحار المواطنة في ولاية سوسة أمل فيالة و التي أقدمت على فعلتها جراء المداهمات الأمنية المروعة لبيتها و تسبب ذلك في حدوث إضطرابات نفسية حادة لها كان نتيجتها قتل نفسها يوم الجمعة الفارط.ثانيا، سلمت سيادة الوزير طلبا رسميا موقعا بإسمي أنا راشد الخياري نائبا عن الشعب أدعوه فيه للرفع الفوري للإجراء الحدودي الظالم الذي يعرف بS17 و لقيت في ذلك تجاوبا كبيرا من سيادته و طرحنا سبل التعاون للحد من معاناة آلاف التونسيين و عائلاتهم في هذا الشأن.ثالثا، سلمت وزير الداخلية وثائق أرملة شهيد تونس و فلسطين المهندس الطيار محمد الزواري و طالبته بمنحها الإقامة الكاملة في بلدها تونس إكراما للشهيد البطل و وعدني مشكورا بالتحرك الفوري في هذا الملف العاجل.رابعا، سلمت معاليه ملفات حساسة للغاية و خطيرة أتحفظ عن ذكرها لحضراتكم حفاظا على سرية الأبحاث و ضمانا لسلامة سير العدالةخامسا، طالبنا السيد وزير الداخلية بالعمل على تحسين الظروف الأمنية أمام المعاهد و المدارس و ذلك لحماية أبنائنا من المخاطر المحدقة بهمختاما، هذا جهدنا الذي أكرمنا الله تعالى بتمامه فإن أصبنا فمنه تعالى و إن أخطأنا فمن أنفسنا و ليعذرنا الجميع عن أي نقص بدر مناحمى الله تونس و أمنها و شعبها و الله ولي التوفيق"