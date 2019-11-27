البرلمان: مصطفى بن أحمد رئيسا لكتلة تحيا تونس

Mercredi 27 Novembre 2019
تم اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، إيداع تصريح بتكوين كتلة تحيا تونس بالبرلمان التي تضم 14 نائبا برئاسة النائب مصطفى بن أحمد ونائب رئيس العياشي زمال.
وأشار بن أحمد في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أنه وإن أعلنت تحيا تونس أنها لن تشارك في الحكومة، فإن الكتلة لم تتخذ قرارها بخصوض ما إذا كانت ستدعم الحكومة أو تكون في المعارضة.
وأشار بن أحمد في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أنه وإن أعلنت تحيا تونس أنها لن تشارك في الحكومة، فإن الكتلة لم تتخذ قرارها بخصوض ما إذا كانت ستدعم الحكومة أو تكون في المعارضة.
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Par:lechef (Tunisia )
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