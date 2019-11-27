برهان بسيس: الغنوشي هو الحاكم الحقيقي والديناصور الوحيد بعد وفاة الباجي محاطٌ ببقيّة باقية من الزعانف

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - علّق الثلاثاء 26 نوفمبر، كرونيكور قناة التاسعة برهان بسيس على أنشطة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته رئيسا لمجلس النواب.
وقال بسيس في تدوينة بصفحته علي الفايسبوك "الغنوشي في استقبال يومي للسفراء المقيمين في بلادنا، علينا أن نقرّ انه نجح في ان يكون اليوم الحاكم الحقيقي للبلد".
وتابع قائلا "إحدى تداعيات وفاة الباجي قايد السبسي انها تركت ديناصورا وحيدا في البلاد اسمه راشد الغنوشي.....محاطا ببقية باقية..... من الزعانف".
وقال بسيس في تدوينة بصفحته علي الفايسبوك "الغنوشي في استقبال يومي للسفراء المقيمين في بلادنا، علينا أن نقرّ انه نجح في ان يكون اليوم الحاكم الحقيقي للبلد".
وتابع قائلا "إحدى تداعيات وفاة الباجي قايد السبسي انها تركت ديناصورا وحيدا في البلاد اسمه راشد الغنوشي.....محاطا ببقية باقية..... من الزعانف".
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