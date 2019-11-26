مفتي الجمهوريــة: يوم الخميس يكون مفتتح شهر ربيع الثاني 1441 هـ

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- يعلم مفتي الجمهوريــة التونسية أنه لم تثبت رؤية هلال شهر ربيع الثاني بغروب شمس يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 .وعليه فإن يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الأول 1441 هـ .ويكون مفتتح شهر ربيع الثاني 1441 هـ هو يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 .