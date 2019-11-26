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مفتي الجمهوريــة: يوم الخميس يكون مفتتح شهر ربيع الثاني 1441 هـ

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - يعلم مفتي الجمهوريــة التونسية أنه لم تثبت رؤية هلال شهر ربيع الثاني بغروب شمس يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 .
وعليه فإن يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الأول 1441 هـ .
ويكون مفتتح شهر ربيع الثاني 1441 هـ هو يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 .


  
  
     
  
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