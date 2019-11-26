ملف الوردانين ..محامي ''شوشو'' يرفع شكاية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب ومواصلة الابحاث مع النقيب زياد فرج الله

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - قرر اليوم الأستاذ وسام بن عثمان محامي يوسف بن سالم" شوشو" رفع شكاية جزائية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص ملف الوردانين و ذلك على خلفية تسريب محاضر عدلية في قضية ارهابية و اساءة معاملة يوسف بن سالم شوشو من قبل موظف عمومي اثناء أدائه لوظيفه اضافة لاحتجازه خارج اطار القانوني..
هذا واكد اليوم الأستاذ سمير بن عمر ان الابحاث لا تزال جارية مع زياد فرج الله النقيب بالحرس الوطني بخصوص التصريحات اللتي أدلى بها في شريط فيديو أنزله على الفايسبوك ..
هذا واكد اليوم الأستاذ سمير بن عمر ان الابحاث لا تزال جارية مع زياد فرج الله النقيب بالحرس الوطني بخصوص التصريحات اللتي أدلى بها في شريط فيديو أنزله على الفايسبوك ..
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Par:lechef ( )
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