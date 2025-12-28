معرض مدينة تونس للكتاب: لقاءات أدبية وشعرية وورشات يوم الإثنين 29 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ibnrachiq.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا، لقاء أدبيا من تنظيم بيت الرواية، بعنوان "بيت الرواية في عيون رواده"، وذلك في إطار البرنامج الثقافي للدورة 14 من معرض مدينة تونس للكتاب التي تتواصل إلى غاية 3 جانفي 2026 .



ويتخلل هذا اللقاء فقرة بعنوان "تجربتي يقدمها منجي غنودي وتتطرق لتجربة الكاتب منذر المرزوقي، كما يضم اللقاء في برنامجه أمسية في قراءات قصصية يؤثثها عدد من الكُتاب وهم، نجاة البكري ونبيل قديش ومديحة جمال ومنذر العيني.





وبالتوازي مع هذا اللقاء الأدبي تحتضن خيمة الندوات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لقاء شعريا بعنوان "الشعراء منارات المدبنة" يتضمن قراءات شعرية لكل من رحيم الجماعي والجليدي العويني وشمس الدين العوني وعلي مبزعية وجميل عمامي وعادل الهمامي ونزار الحميدي، فضلا عن فقرة بعنوان "قناديل شعر النوادي تستضيف مجموعة تونس تقرأ تحت إشراف فؤاد بالضياف ومجالس همس الموج تحت إشراف سنية عبد اللّطيف.



