سنية الدهماني: كركر شلاكتك وامشي لدار الضيافة واعطي رايك في تشكيل الحكومة

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " اليوم الثلاثاء طلب النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني بتحييد وزارة الفلاحة.وقالت سنية الدهماني " كر شلاكتك وامشي لدار الضيافة واعطي رايك في تشكيل الحكومة".وتابعت سنية الدهماني " لست غاضبة من التبيني الذي اعطى رايه ولكني غاضبة من رئيس الحكومة الحبيب الجملي الذي فتح الباب لكل الاطراف".وقالت الدهماني " رئيس الحكومة لم يبقى له سوى استضافة رئيس جمعية الدفاع عن الكوالا".