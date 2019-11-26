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سنية الدهماني: كركر شلاكتك وامشي لدار الضيافة واعطي رايك في تشكيل الحكومة

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " اليوم الثلاثاء طلب النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني بتحييد وزارة الفلاحة.
وقالت سنية الدهماني " كر شلاكتك وامشي لدار الضيافة واعطي رايك في تشكيل الحكومة".
وتابعت سنية الدهماني " لست غاضبة من التبيني الذي اعطى رايه ولكني غاضبة من رئيس الحكومة الحبيب الجملي الذي فتح الباب لكل الاطراف".
وقالت الدهماني " رئيس الحكومة لم يبقى له سوى استضافة رئيس جمعية الدفاع عن الكوالا".


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1 de 1 commentaires pour l'article 193331

SOS12  (Tunisia)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 11h 11m |           
Pourparlers
Le président du gvt fait ce qui doit se faire mais quand il décide il ne doit pas revenir sur ses choix. Les tunisiens humilient les uns les autres . El Hiwar Ettounsi croit avoir les vérités.



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