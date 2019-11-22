نقابة الديوانة تقاضي سمير بن عمر

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - افادت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية انها قامت تقديم شكوى قضائية ضد المحامي سمير بن عمر بسبب ما اعتبرته توجيهه لتهم باطلة ضدها على خلفية مساندتها لمنظوريها ضد افتتراءات عصابات التهريب.
وأوردت النقابة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "
"على الرغم ممّا وُجِّهَ من تهم باطلة في حقّ النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسية و كافّة أبناء السّلك من طرف الأستاذ المحامي سمير بن عمر على خلفيّة مساندتنا لزملائنا ضدّ إفتراءات عصابات_التهريب و حيث بعد تقديمنا لشكوى لدى القضاء ضدّه فإنّنا نترفّع عن السقوط في فخّ الردود الفايسبوكيّة إحتراما لجهاز القضاء الذي تكفّل بالقضيّة و إيمانا بعدالته.
سنظلّ أوفياء لقناعاتنا الراسخة كون سلك_المحاماة هو مقوّم أساسي لوجود العدالة وأنّ أبناء الروب_الأسود كانوا ولا زالوا أحد الأطراف التي عبرت بتونسنا الحبيبة في فترة حرجة الى برّ الأمان من خلال ما أبداه السادة عبد الستّار بن موسى ومحمد الفاضل محفوظ من وطنيّة وتفانٍ في نحت ملامح تونس التي يريدها كلّ أبنائها بعيدا عن كلّ جحود ونكران لجميل الشخصين المذكورين.
ثقتنا تامّة ولن تتزعزع في زملاء الشهيد شكري_بالعيد والفقيدين فوزي_بن_مراد و عبادة_الكافي وفي هيئتهم الوطنية وفي رئيسها السيّد العميد إبراهيم_بودربالة".
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية محمد منصور أكّد في تصريح اعلامي أنّه تمّ يوم الأربعاء فتح بحث تحقيقي مع 11 متّهما من بينهم 8 اعوان من فرقة الديوانة بقرمبالية بتهمة " اختلاس مواد إثبات وإجراء جزائي من قبل من هو مؤتمرن عليها والمشاركة في ذلك".
وأبرز منصور أن فتح البحث التحقيقي تم اسنتادا للأبحاث التي قامت بها فرقة الابحاث والتفتيش بقرمبالية والتي تولّت إحالة محضر البحث الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتديائية.
وتجدر الى الاشارة الى ان فرقة الابحاث والتفتيش قد باشرت الابحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها مواطن حرّر بشأنه محضر بحث ديواني يتّهم اعوانا من الديوانة باختلاس جزء من بضاعته التي تمّ حجزها والمتمثّلة في أجهزة التقاط عبر الأقمار الاصطناعية.
وأوردت النقابة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "
"على الرغم ممّا وُجِّهَ من تهم باطلة في حقّ النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسية و كافّة أبناء السّلك من طرف الأستاذ المحامي سمير بن عمر على خلفيّة مساندتنا لزملائنا ضدّ إفتراءات عصابات_التهريب و حيث بعد تقديمنا لشكوى لدى القضاء ضدّه فإنّنا نترفّع عن السقوط في فخّ الردود الفايسبوكيّة إحتراما لجهاز القضاء الذي تكفّل بالقضيّة و إيمانا بعدالته.
سنظلّ أوفياء لقناعاتنا الراسخة كون سلك_المحاماة هو مقوّم أساسي لوجود العدالة وأنّ أبناء الروب_الأسود كانوا ولا زالوا أحد الأطراف التي عبرت بتونسنا الحبيبة في فترة حرجة الى برّ الأمان من خلال ما أبداه السادة عبد الستّار بن موسى ومحمد الفاضل محفوظ من وطنيّة وتفانٍ في نحت ملامح تونس التي يريدها كلّ أبنائها بعيدا عن كلّ جحود ونكران لجميل الشخصين المذكورين.
ثقتنا تامّة ولن تتزعزع في زملاء الشهيد شكري_بالعيد والفقيدين فوزي_بن_مراد و عبادة_الكافي وفي هيئتهم الوطنية وفي رئيسها السيّد العميد إبراهيم_بودربالة".
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية محمد منصور أكّد في تصريح اعلامي أنّه تمّ يوم الأربعاء فتح بحث تحقيقي مع 11 متّهما من بينهم 8 اعوان من فرقة الديوانة بقرمبالية بتهمة " اختلاس مواد إثبات وإجراء جزائي من قبل من هو مؤتمرن عليها والمشاركة في ذلك".
وأبرز منصور أن فتح البحث التحقيقي تم اسنتادا للأبحاث التي قامت بها فرقة الابحاث والتفتيش بقرمبالية والتي تولّت إحالة محضر البحث الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتديائية.
وتجدر الى الاشارة الى ان فرقة الابحاث والتفتيش قد باشرت الابحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها مواطن حرّر بشأنه محضر بحث ديواني يتّهم اعوانا من الديوانة باختلاس جزء من بضاعته التي تمّ حجزها والمتمثّلة في أجهزة التقاط عبر الأقمار الاصطناعية.
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