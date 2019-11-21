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سامية عبّو : النهضة تواصل سياسة التّمكين وتعتمد الداخلية والعدل للتجسّس والابتزاز وخدمة اللوبيات وتبييض الأموال

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - اتّهم الخميس 21 نوفمبر، التيار الديمقراطي على لسان القيادية بالحزب سامية عبو، حركة النهضة بمواصلة اعتماد سياسة التمكين بالتغلغل في مفاصل الدولة من خلال التعيينات لأشخاص محسوبين عليها ويأتمرون بأوامرها.

وقالت سامية عبّو في حوار لجريدة المغرب ان حزبها يعرف مخططات النهضة وأجنداتها لذلك اشترط للدخول في الحكومة الحصول على وزارات العدل والداخلية.


وأشارت عبو إلى أن رفض النهضة الاستجابة لطلب حزبها سببه أن النهضة تعتمد وزارات العدل والداخلية للابتزاز والتجسس وخدمة اللوبيات وتبييض الاموال وتسوية ملفات البعض وتهديد المعارضين".


  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 193076

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 21 Novembre 2019 à 15h 40m |           
سيدي عطية إلّي فيه ولّى فيّ

Hassen  (Tunisia)  |Jeudi 21 Novembre 2019 à 15h 26m |           
Samia 3abou, qu'est ce que vous avez, toi et tes semblables, contre Nahdha?
en principe vous étiez avec Nahdha dans le même sac pendant les années de braises
est-ce que c'est la course vers le pouvoir qui vous a fait changer?
Le pays ne supporte plus vos querelles et ces désaccords qui ressemblent aux chamailleries des enfants dans une crèches

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 21 Novembre 2019 à 15h 23m |           
Une vipère ...

Thaalouba ...

Allah Yostor

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 21 Novembre 2019 à 15h 20m |           
إيا قد روحك و ورينا ما تتدعي و إلا سكر جلغتك القذرة من الخمور التي تشربينها

Karimyousef  (France)  |Jeudi 21 Novembre 2019 à 15h 12m |           
Aucune allusion aux témoignages de l'individu Chouchou.elle en a peur.
il n'y a rien de courageux d'insulter la nahdha.tout le monde le fait.

Faouzib  (Tunisia)  |Jeudi 21 Novembre 2019 à 14h 39m |           
و عادت حايمة لعادتها القديمة .... ان كان النهضة هذا محططها فلماذا تطابون انتم بهذه الوزارات ؟؟؟؟؟ صاحب صنعتك اعدوك ان صدقنا كلامها ..... الشعب توحد بعد الانتخابات و بصبيانيتكم اعدتم تقسيمه و قتل النفس الثوري فيه سيلعنكم التاريخ

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 21 Novembre 2019 à 14h 35m |           
هذا إلي يقول " نلعب أو بحرم " ههههههههههههههه




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