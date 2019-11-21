سامية عبّو : النهضة تواصل سياسة التّمكين وتعتمد الداخلية والعدل للتجسّس والابتزاز وخدمة اللوبيات وتبييض الأموال

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

- اتّهم الخميس 21 نوفمبر، التيار الديمقراطي على لسان القيادية بالحزب سامية عبو، حركة النهضة بمواصلة اعتماد سياسة التمكين بالتغلغل في مفاصل الدولة من خلال التعيينات لأشخاص محسوبين عليها ويأتمرون بأوامرها.وقالت سامية عبّو في حوار لجريدة المغرب ان حزبها يعرف مخططات النهضة وأجنداتها لذلك اشترط للدخول في الحكومة الحصول على وزارات العدل والداخلية.وأشارت عبو إلى أن رفض النهضة الاستجابة لطلب حزبها سببه أن النهضة تعتمد وزارات العدل والداخلية للابتزاز والتجسس وخدمة اللوبيات وتبييض الاموال وتسوية ملفات البعض وتهديد المعارضين".