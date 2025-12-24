Babnet   Latest update 22:16 Tunis

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم ثلاث دورات تكوينية في المحاسبة الكربونية لفائدة الأساتذة الجامعيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anme2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 21:46 قراءة: 1 د, 9 ث
      
انطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الإربعاء، في تنظيم ثلاث دورات تكوينية متخصصة في المحاسبة الكربونية موجّهة لفائدة الأساتذة الجامعيين، دعما لدور الجامعة في مجابهة التحديات المناخية.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، لتعزيز معارف الأساتذة في مجال المحاسبة الكربونية وإدماج مفاهيم المناخ والمرونة المناخية ضمن البرامج التعليمية، علاوة على تشجيع إحداث وحدات تعليمية جديدة متخصصة في الإقتصاد الأخضر.



وينتظر أن تسهم هذه المبادرة في تحيين البرامج البيداغوجية وإعداد نواة من الأساتذة المرجعيين داخل الجامعات، إلى جانب نشر ثقافة مناخية فاعلة في الوسط الأكاديمي.

وأشرف المدير العام للوكالة، نافع البكاري، على افتتاح أولى هذه الدورات، التي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الكربوني المندمج ومشروع TETA، بحضور كل من مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، محمد علي السافي، والمكلفة بالبحث العلمي والتطوير وبرنامج إزالة الكربون، بيسان عمامي.

وشدّد البكاري، بالمناسبة، على أن التعليم العالي يعد ركيزة أساسية في التصدي للتغيّرات المناخية، داعيا إلى إدماج مفاهيم إزالة الكربون والإنتقال الطاقي ضمن البرامج الجامعية، بما ينسجم مع التزامات تونس المناخية وتوجهها نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأبرز أن المحاسبة الكربونية أصبحت أداة محورية لقياس وتسيير إنبعاثات الغازات الدفيئة، وأن إدماجها في المسارات الأكاديمية من شأنه تعزيز قابلية تشغيل الطلبة ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق الشغل، خاصة في مجال المهن الخضراء.

وجددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في هذا الصدد، إلتزامها بدعم منظومة التعليم العالي، باعتبارها قاطرة حقيقية للإنتقال الطاقي وأحد أعمدة بناء إقتصاد وطني أكثر استدامة وأقل إنبعاثًا للكربون.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320790

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Burkina Faso CAN 2025 - Guinee Equatoriale CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Algerie CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Cote d'Ivoire CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cameroun CAN 2025 - Gabon CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:10
14:50
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-10
19°-11
15°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/12)     915,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/12)   26292 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026